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Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

Инна Ковенько
28 октября 2026, 22:53
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Жирный налет на стенках духовки постепенно превращается в стойкий нагар, который трудно удалить обычной губкой.
Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств
Как отмыть духовку от застарелого жира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как часто нужно чистить духовку от жира и нагара
  • Как размягчить застарелую грязь
  • Чем очистить внутренние поверхности и решетки духовки

Духовка, которую долго не чистили, может неприятно пахнуть или даже дымить во время работы. Это происходит из-за остатков еды и жира, которые постепенно образуют плотный слой грязи на стенках и решетках. К счастью, справиться с этим можно без дорогих средств, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

Как часто нужно мыть духовку

Эксперты советуют не откладывать уборку. Если во время приготовления что-то пролилось, дождитесь, пока духовка остынет, и сразу вытрите загрязнения. Это поможет избежать образования стойкого нагара. Глубокую очистку стоит проводить каждые три месяца, а если вы пользуетесь духовкой ежедневно - даже чаще, примерно раз в один-два месяца. Тем, кто готовит редко, достаточно чистить духовку раз в полгода.

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Что нужно подготовить

Для качественной очистки понадобятся: большая жаропрочная миска, белый уксус, вода, губка, несколько чистых тряпок. По желанию можно использовать пищевую соду и щетку с мягкой щетиной. Важно обеспечить проветривание кухни и работать в перчатках, чтобы защитить руки от раздражения.

Паровая ванна для размягчения грязи

Самый эффективный способ начать - сделать паровую ванну. В миску налейте воду и добавьте одну чашку уксуса. Поставьте её на решётку духовки и включите прибор на 230 °C. В течение 30–60 минут вода испаряется, а пар размягчает даже самые стойкие загрязнения. После этого выключите духовку и оставьте дверцу закрытой, чтобы тепло продолжало действовать. Когда духовка остынет, можно переходить к следующему этапу.

Как отмыть крышки от жира и грязи
Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Чем очистить внутренние поверхности

Приготовьте раствор из равных частей воды и уксуса. Смочите губку или тряпку и тщательно протрите стенки и дно духовки. Благодаря уксусу жирные пятна легко растворяются, а поверхность становится чистой без лишних усилий.

Как очистить решетки

Решетки лучше мыть отдельно. Положите их в большую раковину или ванну, сбрызните уксусом и посыпьте пищевой содой. Смесь начнет шипеть, растворяя грязь. Добавьте горячую воду так, чтобы решетки были полностью погружены, и оставьте их на час. После замачивания загрязнения легко удаляются губкой. Завершите процесс промыванием теплой водой и высушите решетки, прежде чем вернуть их в духовку.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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