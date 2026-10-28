Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

О чём вы узнаете:
- Когда Рождество Христово в Украине в 2026 году
- Когда будут отмечать Сочельник и готовить кутю
- Будет ли 25 декабря официальным выходным
После перехода украинских церквей на новоюлианский календарь у многих верующих до сих пор возникают вопросы относительно точных дат зимних праздников. Чаще всего дискуссии ведутся вокруг того, когда именно наступает Рождество Христово - в ночь с 25 на 26 декабря - и когда готовить праздничный ужин. Главред расскажет об этом подробнее.
По новому календарному стилю Рождество Христово в 2026 году приходится на пятницу, 25 декабря. Соответственно, Сочельник будут отмечать накануне - в четверг, 24 декабря.
Версия о праздновании Рождества в ночь на 26 декабря является ошибочной для церквей, которые следуют новому календарному стилю. В то же время религиозные общины, сохранившие юлианский календарь, будут отмечать Рождество 7 января 2027 года.
Почему изменилась дата празднования Рождества
В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Из-за этого Рождество Христово стали отмечать 25 декабря, а не 7 января.
Изменение календарной даты не меняет религиозного содержания праздника. Христиане по-прежнему чествуют рождение Иисуса Христа, а рождественские богослужения и семейные традиции сохраняют своё значение.
Стоит также различать календарные системы: новоюлианский календарь совпадает с григорианским по датам неподвижных праздников в современный период, хотя правила исчисления Пасхи могут отличаться.
Видео о том, какие существуют традиции празднования Рождества в Украине, можно посмотреть здесь:
Когда наступает Сочельник и какие традиции с ним связаны
Сочельник перед Рождеством по новому календарному стилю приходится на 24 декабря. Именно в этот вечер семьи традиционно собираются за праздничным столом и соблюдают обычаи, передаваемые из поколения в поколение.
Праздничный ужин
По традиции за стол садятся после появления первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду.
12 постных блюд
На столе часто присутствуют кутья и узвар. Приготовление двенадцати блюд - распространенный украинский обычай, хотя количество блюд может варьироваться в зависимости от местных традиций.
Дидух
В доме устанавливают сноп из колоссов, который символизирует благополучие, урожай и связь поколений.
Колядки и вертеп
На Рождество, 25 декабря, колядники прославляют рождение Христа, посещают дома с рождественской звездой и желают хозяевам мира и благополучия.
Будет ли 25 декабря 2026 года выходным днем в Украине
В 2026 году Рождество Христово по новому календарному стилю приходится на пятницу, 25 декабря. В обычных условиях эта дата относится к праздничным и нерабочим дням в Украине.
Однако в период действия военного положения применяются особые правила трудового законодательства. В частности, положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней не применяются в соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Поэтому 25 декабря не обязательно будет дополнительным выходным для всех работников. График работы зависит от режима работы предприятия или учреждения и действующих на соответствующий период норм законодательства.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным днём в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется каждый год с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав выразили поддержку проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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