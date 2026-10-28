Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

Когда в Украине будет Рождество в 2026 году, на какой день выпадает Сочельник и когда готовить кутю? Рассказываем о датах праздников и выходном дне 25 декабря.

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Когда отмечать Рождество в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда Рождество Христово в Украине в 2026 году

Когда будут отмечать Сочельник и готовить кутю

Будет ли 25 декабря официальным выходным

После перехода украинских церквей на новоюлианский календарь у многих верующих до сих пор возникают вопросы относительно точных дат зимних праздников. Чаще всего дискуссии ведутся вокруг того, когда именно наступает Рождество Христово - в ночь с 25 на 26 декабря - и когда готовить праздничный ужин. Главред расскажет об этом подробнее.

По новому календарному стилю Рождество Христово в 2026 году приходится на пятницу, 25 декабря. Соответственно, Сочельник будут отмечать накануне - в четверг, 24 декабря.

видео дня

Версия о праздновании Рождества в ночь на 26 декабря является ошибочной для церквей, которые следуют новому календарному стилю. В то же время религиозные общины, сохранившие юлианский календарь, будут отмечать Рождество 7 января 2027 года.

Почему изменилась дата празднования Рождества

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Из-за этого Рождество Христово стали отмечать 25 декабря, а не 7 января.

Изменение календарной даты не меняет религиозного содержания праздника. Христиане по-прежнему чествуют рождение Иисуса Христа, а рождественские богослужения и семейные традиции сохраняют своё значение.

Стоит также различать календарные системы: новоюлианский календарь совпадает с григорианским по датам неподвижных праздников в современный период, хотя правила исчисления Пасхи могут отличаться.

Видео о том, какие существуют традиции празднования Рождества в Украине, можно посмотреть здесь:

Когда наступает Сочельник и какие традиции с ним связаны

Сочельник перед Рождеством по новому календарному стилю приходится на 24 декабря. Именно в этот вечер семьи традиционно собираются за праздничным столом и соблюдают обычаи, передаваемые из поколения в поколение.

Праздничный ужин

По традиции за стол садятся после появления первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду.

12 постных блюд

На столе часто присутствуют кутья и узвар. Приготовление двенадцати блюд - распространенный украинский обычай, хотя количество блюд может варьироваться в зависимости от местных традиций.

Дидух

В доме устанавливают сноп из колоссов, который символизирует благополучие, урожай и связь поколений.

Колядки и вертеп

На Рождество, 25 декабря, колядники прославляют рождение Христа, посещают дома с рождественской звездой и желают хозяевам мира и благополучия.

Будет ли 25 декабря 2026 года выходным днем в Украине

В 2026 году Рождество Христово по новому календарному стилю приходится на пятницу, 25 декабря. В обычных условиях эта дата относится к праздничным и нерабочим дням в Украине.

Однако в период действия военного положения применяются особые правила трудового законодательства. В частности, положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней не применяются в соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Поэтому 25 декабря не обязательно будет дополнительным выходным для всех работников. График работы зависит от режима работы предприятия или учреждения и действующих на соответствующий период норм законодательства.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным днём в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется каждый год с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав выразили поддержку проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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