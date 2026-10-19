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Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

Марина Иваненко
19 октября 2026, 13:43
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Церковный календарь на ноябрь 2026 года содержит православные и католические праздники, Собор Архистратига Михаила, Введение во храм Богородицы и начало поста.
Все православные праздники ноября 2026 года
Все православные праздники ноября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Церковный календарь на ноябрь 2026 года
  • Когда отмечается Праздник Собора Архистратига Михаила
  • Даты Рождественского поста и начала Адвента

Последний месяц осени 2026 года будет насыщен важными религиозными событиями для православных христиан и католиков. В ноябре верующие будут чествовать Собор Архистратига Михаила, отмечать Введение во храм Пресвятой Богородицы и День апостола Андрея Первозванного. Также начнётся подготовка к Рождеству Христовому: православные вступят в Рождественский пост, известный как Филипповка, а католики - в период Адвента. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Starkon.city, церковный календарь на ноябрь охватывает важные праздники и дни почитания святых обеих христианских традиций. Ниже приведен перечень религиозных дат на каждый день месяца.

видео дня

Православный церковный календарь на ноябрь 2026 года

По новоюлианскому календарю

1 ноября - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.

2 ноября - мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других.

3 ноября - мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

4 ноября - Преподобного Иоаникия Великого; мучеников Никандра и Ермея.

5 ноября - мучеников Галактиона и Эпистимы.

6 ноября - Исповедника Павла, архиепископа Константинопольского.

7 ноября - Преподобной Йосафати Гордашевской; 33 мучеников в Мелитине.

8 ноября - Собор Архистратига Михаила. В этот день верующие почитают архангела Михаила и другие бесплотные небесные силы.

9 ноября - Преподобных Матроны и Теоктисты.

10 ноября - Апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и других, бывших с ними.

11 ноября - мучеников Мины, Виктора и Винкентия; преподобного Феодора Студита.

12 ноября - Священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.

13 ноября - Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

14 ноября - Апостола Филиппа. Этот день также связан с началом Рождественского поста.

15 ноября - Исповедников Гурия, Самона и Авива. По новоюлианскому календарю в этот день начинается Рождественский пост, который также называют Филипповкой.

16 ноября - Апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября - Святителя Григория, епископа Неокесарийского.

18 ноября - мучеников Платона и Романа.

19 ноября - Пророка Авдия; мученика Варлаама.

20 ноября - Преподобного Григория Декаполита.

21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих праздников церковного года, который в народе также называют Третьей Пречистой.

22 ноября - Апостола Филимона и тех, кто был с ним.

23 ноября - Святых Амфилохия и Григория, епископов.

24 ноября - Великомученицы Екатерины; великомученика Меркурия.

25 ноября - Священномученика Петра; Климента, папы Римского.

26 ноября - Преподобного Алипия Столпника.

27 ноября - великомученика Иакова Персианина; преподобного Паладия.

28 ноября - Преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха.

29 ноября - мучеников Парамона и Филумена.

30 ноября - День апостола Андрея Первозванного. В церковной традиции апостол Андрей почитается как один из ближайших учеников Иисуса Христа.

Католический церковный календарь на ноябрь 2026 года

1 ноября - День Всех Святых. Католики почитают всех святых - как тех, чьи имена известны, так и тех, кто не внесен в официальный церковный календарь.

2 ноября - Память всех умерших верных. В этот день верующие молятся за умерших и вспоминают близких, которые ушли из жизни.

3 ноября - Святого Мартина де Порреса.

4 ноября - Святого Карла Борромео.

9 ноября - Годовщина освящения Латеранской базилики. Этот праздник связан с главным храмом Рима, который имеет особое значение для Католической церкви.

10 ноября - Святого Льва Великого.

11 ноября - Святого Мартина Турского.

12 ноября - Святого Иосафата.

18 ноября - Годовщина освящения базилик Святых Петра и Павла в Риме.

21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Католическая церковь также отмечает этот праздник, посвящённый событию из церковного предания о детстве Марии.

22 ноября - Праздник Христа, Царя Вселенной. В католическом литургическом календаре 2026 года это воскресенье завершает литургический год.

24 ноября - Память святых Андрея Дунг-Лака и его сподвижников.

25 ноября - Праздник святой Екатерины Александрийской.

29 ноября - Первое воскресенье Адвента. В этот день в Католической церкви начинается период духовной подготовки к Рождеству Христовому, который длится до празднования рождения Иисуса.

30 ноября - День святого Андрея, апостола. Католики чтят апостола Андрея, которого считают одним из первых призванных учеников Иисуса Христа.

Когда начинается Рождественский пост и Адвент в 2026 году

У православных христиан, следующих новоюлианскому календарю, Рождественский пост начинается 15 ноября и длится до Сочельника, 24 декабря. Это период духовной подготовки к Рождеству Христовому, молитвы, воздержания и переосмысления собственных поступков.

У католиков Адвент в 2026 году начинается 29 ноября - в первое воскресенье этого периода. Он охватывает четыре воскресенья перед Рождеством и символизирует ожидание рождения Иисуса Христа.

Церковные даты могут отличаться в зависимости от календарной традиции и конфессии, поэтому перед посещением богослужения стоит сверяться с календарем своего прихода.

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Об источнике: Starkon.city

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