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Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
16 октября 2026, 11:41
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По давним поверьям, 17 октября старались не рассказывать посторонним о будущих замыслах, чтобы не помешать их осуществлению.
Какой церковный праздник 17 октября
Какой церковный праздник 17 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 октября
  • Что можно делать 17 октября
  • Что нельзя делать 17 октября

В субботу, 17 октября, православные верующие чтят память пророка Осии - одного из библейских пророков, чья жизнь стала символом духовного кризиса, неверности и возможности восстановить отношения с Богом. Его история занимает особое место в Ветхом Завете и напоминает о значении милосердия, веры и искреннего покаяния. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 октября

Одним из самых необычных эпизодов в жизни Осии стала история его брака с Гомер, дочерью Дивлаима. Согласно началу Книги Осии, Бог повелел пророку взять ее в жены. Детям супругов дали имена, которые имели особое символическое значение.

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Первого сына назвали Изреэлем, дочь - Ло-Рухамой, что означает "непомилованная", а второго сына - Ло-Амми, то есть "не Мой народ". Эти имена отражали духовный кризис в отношениях между Богом и Израилем и предупреждали о последствиях отступления от веры.

Семейная история пророка стала символическим отражением духовной неверности израильского народа. Несмотря на заключенный с Богом завет, люди обращались к другим божествам и перенимали языческие обряды. В библейской традиции такое поведение сравнивается с супружеской изменой.

Однако послание Осии не ограничивается осуждением. В третьей главе книги пророк вновь обращается к теме любви к неверной женщине. Этот эпизод традиционно трактуют как символ готовности Бога восстановить отношения со своим народом, если тот раскается и вернется к вере.

Осия обличал не только идолопоклонство, но и нравственные пороки общества. Он выступал против лжи, насилия, убийств, воровства и пренебрежения Божьими заповедями.

Пророк также осуждал формальное соблюдение религиозных обрядов, если за ними не стояли искренняя вера, верность и милосердие. По его убеждению, внешние жертвоприношения не могли заменить подлинных отношений с Богом.

Одна из центральных мыслей пророческого послания выражена в известных словах о том, что Бог желает милости, а не жертвы, и познания Бога больше, чем всесожжений.

Спустя много веков к этому изречению обратится Иисус Христос в Евангелии от Матфея.

Приметы 17 октября

  • Иней утром - в ближайшие дни ожидали сухую и солнечную погоду.
  • Красная вечерняя звезда - к сильному ветру.
  • Птицы сидят нахмурившись - к ненастью.

Что нельзя делать 17 октября

По давним поверьям, в этот день старались не рассказывать посторонним о будущих замыслах, чтобы не помешать их осуществлению. Без особой нужды также не отправлялись в длительную дорогу, считая день неблагоприятным для дальних путешествий.

Что можно делать 17 октября

В народном календаре 17 октября закрепились названия Осия Колесник и Осия Багнюк. Последняя связана с типичной для середины осени погодой: частые дожди превращали грунтовые пути в сплошное бездорожье. Наши предки воспринимали эту дату как своеобразный рубеж года - осеннее тепло окончательно отступает, уступая место первым проявлениям зимы.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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