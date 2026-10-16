Как часто нужно стирать одеяло осенью: правила ухода за теплым текстилем

Стирка одеяла осенью помогает подготовить постель к холодам. Узнайте, как часто стирать теплый текстиль, когда его следует стирать чаще и как сушить.

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Как часто нужно стирать одеяло осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как часто нужно стирать одеяло осенью

Когда теплый текстиль требует более частой стирки

Почему важно полностью высушивать одеяло

С наступлением первых осенних холодов многие спешат достать из шкафов теплые одеяла и обновить постельное белье. Однако прежде чем укутаться в уютное одеяло, стоит убедиться, что оно чистое. Даже если изделие хранилось в шкафу с весны, за это время на нем могла накопиться пыль. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Southern Living, для большинства домохозяйств оптимально стирать одеяло раз в несколько месяцев. Начало осени - подходящий момент, чтобы тщательно почистить теплый текстиль перед регулярным использованием в холодные ночи.

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Как часто нужно стирать одеяло

Не путайте с простынями

В отличие от наволочек и простыней, которые требуют еженедельной стирки, одеяла не нужно класть в стиральную машину так часто. Обычно их защищают пододеяльники или покрывала, которые задерживают пот и кожный жир.

Стирайте одеяло без пододеяльника регулярно

Если вы используете одеяло без чехла или подстежки, его стоит стирать примерно раз в два-три месяца.

Когда нужно стирать чаще

В более частой стирке нуждаются одеяла, которыми пользуются люди, спящие без верхней простыни, страдающие аллергией или сильно потеющие ночью. Это касается и владельцев домашних питомцев. Если кошки или собаки спят вместе с хозяевами, на текстиле быстрее скапливаются шерсть, грязь и частицы кожи животных.

Видео о том, как выбрать теплое одеяло, можно посмотреть здесь:

Проверяйте ярлык и полностью сушите одеяло

Прежде чем загрузить одеяло в стиральную машину, обязательно проверьте рекомендации производителя на этикетке. Пуховые, шерстяные и специализированные изделия могут требовать деликатного режима стирки или профессиональной чистки.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Если одеяло можно стирать дома, убедитесь, что вместимости стиральной машины и сушилки достаточно для его размера. Не стоит перегружать технику, ведь это может ухудшить качество стирки и сушки.

Самое важное правило - одеяло должно полностью высохнуть. Остаточная влага внутри изделия может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Особенно тщательно нужно сушить объёмные одеяла с пуховым или другим плотным наполнителем.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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