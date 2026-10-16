Как часто нужно стирать одеяло осенью: правила ухода за теплым текстилем

О чём вы узнаете:
- Как часто нужно стирать одеяло осенью
- Когда теплый текстиль требует более частой стирки
- Почему важно полностью высушивать одеяло
С наступлением первых осенних холодов многие спешат достать из шкафов теплые одеяла и обновить постельное белье. Однако прежде чем укутаться в уютное одеяло, стоит убедиться, что оно чистое. Даже если изделие хранилось в шкафу с весны, за это время на нем могла накопиться пыль. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Southern Living, для большинства домохозяйств оптимально стирать одеяло раз в несколько месяцев. Начало осени - подходящий момент, чтобы тщательно почистить теплый текстиль перед регулярным использованием в холодные ночи.
Как часто нужно стирать одеяло
Не путайте с простынями
В отличие от наволочек и простыней, которые требуют еженедельной стирки, одеяла не нужно класть в стиральную машину так часто. Обычно их защищают пододеяльники или покрывала, которые задерживают пот и кожный жир.
Стирайте одеяло без пододеяльника регулярно
Если вы используете одеяло без чехла или подстежки, его стоит стирать примерно раз в два-три месяца.
Когда нужно стирать чаще
В более частой стирке нуждаются одеяла, которыми пользуются люди, спящие без верхней простыни, страдающие аллергией или сильно потеющие ночью. Это касается и владельцев домашних питомцев. Если кошки или собаки спят вместе с хозяевами, на текстиле быстрее скапливаются шерсть, грязь и частицы кожи животных.
Видео о том, как выбрать теплое одеяло, можно посмотреть здесь:
Проверяйте ярлык и полностью сушите одеяло
Прежде чем загрузить одеяло в стиральную машину, обязательно проверьте рекомендации производителя на этикетке. Пуховые, шерстяные и специализированные изделия могут требовать деликатного режима стирки или профессиональной чистки.
Если одеяло можно стирать дома, убедитесь, что вместимости стиральной машины и сушилки достаточно для его размера. Не стоит перегружать технику, ведь это может ухудшить качество стирки и сушки.
Самое важное правило - одеяло должно полностью высохнуть. Остаточная влага внутри изделия может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Особенно тщательно нужно сушить объёмные одеяла с пуховым или другим плотным наполнителем.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть следующие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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