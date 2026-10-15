Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

О чём вы узнаете:
- Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок
- Чем очистить плиту от свежего жира
- Где нельзя использовать уксусный раствор
Уборка кухни после приготовления пищи нередко превращается в изнурительное отмывание застывшего жира. Впрочем, облегчить эту задачу можно с помощью домашнего средства из уксуса и апельсиновых корок. Главред расскажет подробнее.
Секрет этого домашнего средства заключается в сочетании уксуса и веществ, содержащихся в цитрусовой цедре. Как сообщает издание Cronista, такой раствор приобрел популярность как домашнее средство для очистки кухни от жира и устранения неприятных запахов. Апельсиновая кожура содержит лимонен - соединение, которое может способствовать удалению жировых загрязнений, а также придает смеси цитрусовый аромат.
Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок
Приготовить домашний раствор несложно. Для этого понадобятся апельсиновые корки, белый уксус, чистая стеклянная банка и пульверизатор.
- Положите кожуру одного-двух апельсинов в чистую стеклянную банку.
- Полностью залейте их белым уксусом.
- Оставить смесь в тёмном прохладном месте на 7–14 дней.
- Процедить жидкость и перелить её в пульверизатор.
Перед использованием средство следует проверить на небольшом незаметном участке поверхности. Также важно помнить, что уксус подходит не для всех материалов.
Как очистить плиту от жира
Готовый раствор можно наносить на загрязненную поверхность плиты, если производитель разрешает использовать на ней средства с уксусом. Лучше всего удалять свежие жировые пятна, пока они не успели засохнуть.
Перед очисткой нужно выключить плиту и дождаться, пока её поверхность полностью остынет. Не стоит распылять средство на горячую поверхность или вблизи открытого огня. После нанесения раствора загрязнения можно осторожно протереть мягкой губкой, а остатки средства удалить влажной тряпкой.
Видео о том, как отмыть кухню от жира, можно посмотреть здесь:
На каких поверхностях не стоит использовать уксус
Несмотря на простой состав, домашнее средство подходит не для всех материалов. Уксусная кислота может повредить натуральный камень, в частности мрамор, а также некоторые чувствительные покрытия и металлы. Особенно осторожно нужно обращаться с алюминием.
Перед очисткой стоит проверить рекомендации производителя плиты и её покрытия. Если совместимость с уксусом не подтверждена, лучше воспользоваться средством, специально предназначенным для этой поверхности. Не следует также смешивать уксус с хлорсодержащими чистящими средствами, поскольку такая комбинация может выделять опасный газ.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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