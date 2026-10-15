Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

Уксус и цитрусовая цедра могут стать основой домашнего чистящего средства. Как приготовить смесь и на каких поверхностях её не следует использовать.

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Как приготовить домашнее средство для очищения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок

Чем очистить плиту от свежего жира

Где нельзя использовать уксусный раствор

Уборка кухни после приготовления пищи нередко превращается в изнурительное отмывание застывшего жира. Впрочем, облегчить эту задачу можно с помощью домашнего средства из уксуса и апельсиновых корок. Главред расскажет подробнее.

Секрет этого домашнего средства заключается в сочетании уксуса и веществ, содержащихся в цитрусовой цедре. Как сообщает издание Cronista, такой раствор приобрел популярность как домашнее средство для очистки кухни от жира и устранения неприятных запахов. Апельсиновая кожура содержит лимонен - соединение, которое может способствовать удалению жировых загрязнений, а также придает смеси цитрусовый аромат.

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Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок

Приготовить домашний раствор несложно. Для этого понадобятся апельсиновые корки, белый уксус, чистая стеклянная банка и пульверизатор.

Положите кожуру одного-двух апельсинов в чистую стеклянную банку.

Полностью залейте их белым уксусом.

Оставить смесь в тёмном прохладном месте на 7–14 дней.

Процедить жидкость и перелить её в пульверизатор.

Перед использованием средство следует проверить на небольшом незаметном участке поверхности. Также важно помнить, что уксус подходит не для всех материалов.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как очистить плиту от жира

Готовый раствор можно наносить на загрязненную поверхность плиты, если производитель разрешает использовать на ней средства с уксусом. Лучше всего удалять свежие жировые пятна, пока они не успели засохнуть.

Перед очисткой нужно выключить плиту и дождаться, пока её поверхность полностью остынет. Не стоит распылять средство на горячую поверхность или вблизи открытого огня. После нанесения раствора загрязнения можно осторожно протереть мягкой губкой, а остатки средства удалить влажной тряпкой.

Видео о том, как отмыть кухню от жира, можно посмотреть здесь:

На каких поверхностях не стоит использовать уксус

Несмотря на простой состав, домашнее средство подходит не для всех материалов. Уксусная кислота может повредить натуральный камень, в частности мрамор, а также некоторые чувствительные покрытия и металлы. Особенно осторожно нужно обращаться с алюминием.

Перед очисткой стоит проверить рекомендации производителя плиты и её покрытия. Если совместимость с уксусом не подтверждена, лучше воспользоваться средством, специально предназначенным для этой поверхности. Не следует также смешивать уксус с хлорсодержащими чистящими средствами, поскольку такая комбинация может выделять опасный газ.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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