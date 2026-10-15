Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

Марина Иваненко
15 октября 2026, 17:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Уксус и цитрусовая цедра могут стать основой домашнего чистящего средства. Как приготовить смесь и на каких поверхностях её не следует использовать.
как приготовить домашнее средство для очистки
Как приготовить домашнее средство для очищения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок
  • Чем очистить плиту от свежего жира
  • Где нельзя использовать уксусный раствор

Уборка кухни после приготовления пищи нередко превращается в изнурительное отмывание застывшего жира. Впрочем, облегчить эту задачу можно с помощью домашнего средства из уксуса и апельсиновых корок. Главред расскажет подробнее.

Секрет этого домашнего средства заключается в сочетании уксуса и веществ, содержащихся в цитрусовой цедре. Как сообщает издание Cronista, такой раствор приобрел популярность как домашнее средство для очистки кухни от жира и устранения неприятных запахов. Апельсиновая кожура содержит лимонен - соединение, которое может способствовать удалению жировых загрязнений, а также придает смеси цитрусовый аромат.

видео дня

Как приготовить средство из уксуса и апельсиновых корок

Приготовить домашний раствор несложно. Для этого понадобятся апельсиновые корки, белый уксус, чистая стеклянная банка и пульверизатор.

  • Положите кожуру одного-двух апельсинов в чистую стеклянную банку.
  • Полностью залейте их белым уксусом.
  • Оставить смесь в тёмном прохладном месте на 7–14 дней.
  • Процедить жидкость и перелить её в пульверизатор.

Перед использованием средство следует проверить на небольшом незаметном участке поверхности. Также важно помнить, что уксус подходит не для всех материалов.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как очистить плиту от жира

Готовый раствор можно наносить на загрязненную поверхность плиты, если производитель разрешает использовать на ней средства с уксусом. Лучше всего удалять свежие жировые пятна, пока они не успели засохнуть.

Перед очисткой нужно выключить плиту и дождаться, пока её поверхность полностью остынет. Не стоит распылять средство на горячую поверхность или вблизи открытого огня. После нанесения раствора загрязнения можно осторожно протереть мягкой губкой, а остатки средства удалить влажной тряпкой.

Видео о том, как отмыть кухню от жира, можно посмотреть здесь:

На каких поверхностях не стоит использовать уксус

Несмотря на простой состав, домашнее средство подходит не для всех материалов. Уксусная кислота может повредить натуральный камень, в частности мрамор, а также некоторые чувствительные покрытия и металлы. Особенно осторожно нужно обращаться с алюминием.

Перед очисткой стоит проверить рекомендации производителя плиты и её покрытия. Если совместимость с уксусом не подтверждена, лучше воспользоваться средством, специально предназначенным для этой поверхности. Не следует также смешивать уксус с хлорсодержащими чистящими средствами, поскольку такая комбинация может выделять опасный газ.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:21Война
РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:12Украина
Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Последние новости

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Реклама
18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

Реклама
16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

15:22

Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

15:19

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

14:49

Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

14:43

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

14:29

"Меня огорчило": Осадчая впервые высказалась о кумовьях Потапе и Насте

14:27

Не дети: ученые назвали основные факторы стресса для молодых мам

14:02

Украина возобновила удары по НПЗ РФ, но может прекратить их: Зеленский назвал условие

13:55

Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента

13:46

"Ни одного часа тишины": РФ атаковала магазин на Одесчине, Зеленский отреагировал

13:37

"Родные люди стали чужими": Сумская сделала признание о конфликте с сестрой

Реклама
13:28

Супергрядка для огурцов и кабачков: раскрыт осенний лайфхак с опавшими листьямиВидео

13:16

Что нужно сделать, чтобы на калачиках появились бутоны: секрет обильного цветения

13:13

Перекись водорода удалит загрязнения в доме лучше чем химия — как её использовать

13:08

РФ массированно атаковала Украину "Шахедами": Зеленский указал на тревожный нюанс

13:02

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Девам - стабильность, Львам - принять помощь

12:49

Новые колебания на рынке валют: банкир сказал, что будет с курсом доллара и евро

12:49

Ведущие 1+1 устроили битву платьев: как они выглядели

12:47

Почему блины рвутся и прилипают: 5 ошибок при приготовлении теста

12:31

"Сильно подкосило": знаменитости попрощались со звездой "Лиги смеха" ВенедчукомВидео

12:25

Есть угроза для ПВО: ISW оценил последствия ограничений Starlink для Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять