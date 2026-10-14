Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

Как избавиться от запаха домашних животных в квартире? Узнайте, почему текстиль удерживает неприятные запахи и какие способы помогут их устранить.

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Как избавиться от запаха кошек и собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему текстиль впитывает запахи животных

Как очистить подстилки и мягкую мебель

Что поможет освежить воздух в доме

Появление стойкого специфического запаха в доме, где живут домашние питомцы, является распространенной проблемой для многих хозяев. Однако это не всегда связано с недостаточной или некачественной уборкой. Главред расскажет подробнее.

Основная причина заключается в способности тканей задерживать и накапливать частицы и вещества, вызывающие неприятный запах. Об этом сообщает издание LA NACION. Обычные освежители воздуха и бытовые духи лишь временно маскируют проблему, но не устраняют её источник.

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Почему текстиль удерживает запахи

Больше всего загрязнений и веществ, вызывающих специфический запах, может накапливаться в текстильных изделиях: мягкой мебели, коврах, одеялах, лежаках и подстилках для кошек и собак.

Обычная поверхностная уборка не всегда позволяет удалить загрязнения из глубины волокон. Поэтому для поддержания свежести в доме важно регулярно стирать текстиль, очищать мягкую мебель и при необходимости использовать специальные средства для нейтрализации запахов.

Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Как поддерживать свежесть в доме с животными

Для эффективной борьбы с стойкими запахами стоит соблюдать несколько простых правил.

Регулярно очищайте места отдыха животных

Периодически стирайте подушки, подстилки и одеяла, которыми пользуются домашние питомцы. Если ткань не предназначена для машинной стирки, следуйте рекомендациям производителя по чистке.

Используйте специальные средства

Энзимные очистители помогают расщеплять определенные органические загрязнения, вызывающие неприятный запах. Перед применением проверьте, подходит ли средство для конкретного материала и безопасно ли оно для животных в соответствии с инструкцией.

Видео о том, как убрать запах собаки в доме, можно посмотреть здесь:

Регулярно проветривайте помещение

Свежий воздух помогает снизить концентрацию запахов в комнатах. При этом проветривание следует сочетать с чисткой текстиля и устранением источника загрязнения.

Не ждите, пока запах станет сильным

Профилактическая чистка ковров, мебели и подстилок помогает не допускать накопления загрязнений. Если запах не исчезает даже после уборки, стоит проверить места, где животное чаще всего отдыхает, а также ковры и обивку мебели.

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Об источнике: La Nacion La Nacion - костариканская ежедневная газета, одно из крупнейших периодических печатных изданий страны. В ней публикуются новости, аналитические статьи, обзоры и другая информация по различным темам, в частности по политике, экономике, культуре, спорту и другим сферам, пишет Википедия.

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