Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

Марина Иваненко
14 октября 2026, 18:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как избавиться от запаха домашних животных в квартире? Узнайте, почему текстиль удерживает неприятные запахи и какие способы помогут их устранить.
Как устранить запах кошек и собак
Как избавиться от запаха кошек и собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему текстиль впитывает запахи животных
  • Как очистить подстилки и мягкую мебель
  • Что поможет освежить воздух в доме

Появление стойкого специфического запаха в доме, где живут домашние питомцы, является распространенной проблемой для многих хозяев. Однако это не всегда связано с недостаточной или некачественной уборкой. Главред расскажет подробнее.

Основная причина заключается в способности тканей задерживать и накапливать частицы и вещества, вызывающие неприятный запах. Об этом сообщает издание LA NACION. Обычные освежители воздуха и бытовые духи лишь временно маскируют проблему, но не устраняют её источник.

видео дня

Почему текстиль удерживает запахи

Больше всего загрязнений и веществ, вызывающих специфический запах, может накапливаться в текстильных изделиях: мягкой мебели, коврах, одеялах, лежаках и подстилках для кошек и собак.

Обычная поверхностная уборка не всегда позволяет удалить загрязнения из глубины волокон. Поэтому для поддержания свежести в доме важно регулярно стирать текстиль, очищать мягкую мебель и при необходимости использовать специальные средства для нейтрализации запахов.

Как улучшить запах в доме инфографика
Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Как поддерживать свежесть в доме с животными

Для эффективной борьбы с стойкими запахами стоит соблюдать несколько простых правил.

Регулярно очищайте места отдыха животных

Периодически стирайте подушки, подстилки и одеяла, которыми пользуются домашние питомцы. Если ткань не предназначена для машинной стирки, следуйте рекомендациям производителя по чистке.

Используйте специальные средства

Энзимные очистители помогают расщеплять определенные органические загрязнения, вызывающие неприятный запах. Перед применением проверьте, подходит ли средство для конкретного материала и безопасно ли оно для животных в соответствии с инструкцией.

Видео о том, как убрать запах собаки в доме, можно посмотреть здесь:

Регулярно проветривайте помещение

Свежий воздух помогает снизить концентрацию запахов в комнатах. При этом проветривание следует сочетать с чисткой текстиля и устранением источника загрязнения.

Не ждите, пока запах станет сильным

Профилактическая чистка ковров, мебели и подстилок помогает не допускать накопления загрязнений. Если запах не исчезает даже после уборки, стоит проверить места, где животное чаще всего отдыхает, а также ковры и обивку мебели.

Читайте также:

Об источнике: La Nacion

La Nacion - костариканская ежедневная газета, одно из крупнейших периодических печатных изданий страны. В ней публикуются новости, аналитические статьи, обзоры и другая информация по различным темам, в частности по политике, экономике, культуре, спорту и другим сферам, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
собаки коты интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:57Война
Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:15Энергетика
РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Последние новости

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

Реклама
19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

Реклама
17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

Реклама
13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

12:33

Папе Римскому диагностировали рак: что известно

12:26

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

12:15

Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

12:00

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

11:53

От бактерий до асфальта: почему мы так любим запах дождя и откуда он берется

11:44

Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

10:59

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять