Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затрат

Алексей Тесля
13 октября 2026, 19:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Текстиль на окнах постоянно контактирует с домашней пылью и загрязнениями, которые попадают в помещение с улицы.
Правильный подход к стирке помогает сократить счета
Раскрыты особенности стирки штор / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Откуда берется серый оттенок на белых шторах
  • Предварительное замачивание: первый шаг к чистоте
  • Как надолго сохранить белизну занавесок

Белоснежные занавески со временем нередко теряют привлекательный вид: ткань становится тусклой, приобретает желтизну или сероватый оттенок. Даже регулярная стирка не всегда помогает справиться с этой проблемой.

Однако не стоит спешить покупать новые шторы - правильный уход и несколько доступных средств помогут освежить ткань и сделать ее заметно чище, пишет Bien.

видео дня

Откуда берется серый оттенок на белых шторах

Текстиль на окнах постоянно контактирует с домашней пылью и загрязнениями, которые попадают в помещение с улицы. Дополнительную нагрузку создают испарения во время приготовления пищи, особенно если окна находятся рядом с кухней. На состоянии ткани также сказываются табачный дым и копоть от горящих свечей.

Постепенно загрязнения оседают на волокнах, из-за чего материал утрачивает белизну и приобретает желтоватый или серый оттенок. Обычный стиральный порошок не всегда способен справиться с накопившимся налетом. Поэтому перед основной стиркой полезно предварительно обработать занавески.

Предварительное замачивание: первый шаг к чистоте

Прежде чем отправлять шторы в стиральную машину, попробуйте замочить их в просторном тазу, раковине или ванне. Налейте теплую воду и растворите в ней три-четыре столовые ложки пищевой соды.

Оставьте ткань в растворе на один-два часа. За это время часть загрязнений размягчится, благодаря чему последующая стирка может оказаться эффективнее.

Сода обладает щелочными свойствами и помогает справляться с некоторыми видами загрязнений. Однако при выраженной желтизне или сильном посерении она не всегда дает заметный отбеливающий эффект.

Как правильно выбрать режим стирки

После замачивания постирайте занавески в стиральной машине, предварительно проверив рекомендации на ярлыке изделия. Для многих синтетических тканей подходит деликатный режим при температуре 30–40 °C, но для отдельных материалов могут потребоваться другие условия.

Если на шторах остались стойкие пятна или заметная желтизна, можно воспользоваться кислородным отбеливателем, предназначенным для белых тканей соответствующего типа. Применяйте его строго по инструкции производителя.

С хлорсодержащими отбеливателями следует быть осторожными: они способны повредить волокна некоторых материалов или привести к изменению цвета.

Не перегружайте барабан стиральной машины. Ткань должна свободно перемещаться внутри, чтобы вода и моющее средство равномерно распределялись по всей поверхности. Объемные занавески лучше стирать по отдельности или небольшими партиями.

Полоскание и сушка: завершающий этап

После завершения программы убедитесь, что на ткани не осталось следов стирального средства. При необходимости включите дополнительное полоскание.

Использовать уксус при стирке стоит только в том случае, если это допускают рекомендации по уходу за шторами и инструкция к стиральной машине. Важно помнить, что смешивать уксус с хлорсодержащими отбеливателями категорически нельзя: такая комбинация может выделять опасный газ.

Если материал допускает машинный отжим, выберите низкие обороты, чтобы уменьшить риск появления складок и повреждения ткани. Легкие занавески после стирки можно развесить на карнизе слегка влажными, если это разрешено производителем и крепления способны выдержать их вес. Под действием собственного веса ткань частично расправится, поэтому необходимость в глажке может уменьшиться.

Сушить шторы лучше с учетом рекомендаций на ярлыке. Естественное освещение помогает создать ощущение свежести, но длительное воздействие интенсивных прямых солнечных лучей может повредить или обесцветить некоторые материалы.

Как надолго сохранить белизну занавесок

  • Чтобы шторы как можно дольше оставались светлыми и аккуратными, не стоит дожидаться появления выраженного серого налета. Регулярный уход помогает уменьшить накопление пыли и жировых частиц.
  • Периодически встряхивайте занавески или осторожно очищайте их пылесосом с подходящей насадкой.
  • Стирайте текстиль по мере загрязнения, учитывая особенности помещения и тип ткани.
  • Не используйте слишком много стирального средства, чтобы его остатки не накапливались в волокнах.
  • При появлении стойкой желтизны выбирайте специальные кислородные отбеливатели, подходящие для конкретного материала.
  • Если после нескольких правильных стирок ткань все еще выглядит серой, причиной может быть не только грязь, но и необратимое изменение волокон. В таком случае домашние методы не всегда способны полностью восстановить первоначальный цвет.

Главное правило ухода за белыми шторами - регулярность и правильный подбор средств. Предварительное замачивание, деликатная стирка и бережная сушка помогут поддерживать чистоту ткани без лишних затрат и агрессивной обработки.

Смотрите видео - как следить за одеждой:

В ролике автор делится полезными рекомендациями, которые позволяют продлить срок службы одежды и сохранить ее первоначальный вид. Он объясняет, как правильно сортировать вещи перед стиркой, обращая внимание не только на цвет, но и на тип ткани и уровень загрязнения.

Отдельно подчеркивается важность выбора подходящего режима и температуры с учетом рекомендаций на ярлыке. Кроме того, не стоит заполнять барабан до отказа: недостаток свободного пространства ухудшает качество стирки и может привести к повреждению материала.

Читайте также:

Об источнике: bien.hu

bien.hu - это популярный венгерский онлайн-журнал и лайфстайл-портал для женщин. На сайте можно найти информацию о последних трендах, моде, красоте, стиле, а также практические советы по повседневной жизни и здоровому образу жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:31Война
Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

20:13Звёзды
Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:55Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Последние новости

21:26

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

21:01

США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

20:45

Финал 2026 года изменит всё: 4 знака зодиака, которых ждёт прорыв

20:31

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:19

Альтернатива дорогостоящим удобрениям: какой сидерат стоит посеять до конца октября

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
20:13

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известноФото

20:03

Почему раньше женщины носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затратВидео

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

Реклама
19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

Реклама
17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

17:22

Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

17:19

Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

17:14

"Харизматичный военный лидер" с президентскими перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

17:11

РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

17:07

"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

16:54

Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

16:53

Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

16:49

Посадка в октябре — тень через пару лет: 7 самых быстрорастущих деревьев

16:24

Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026Видео

16:15

Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

15:58

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

15:55

От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

15:37

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решениеВидео

15:37

Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

15:27

В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

15:21

Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

Реклама
15:19

Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

14:58

Как закончится война в Украине: Сырский назвал реальный сценарий

14:42

Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам: ДТЭК объяснил изменения

14:26

У Зеленского впервые отреагировали на новый мирный план США — что известно

14:24

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

14:15

Путинистка Дубцова натянула лицо до неузнаваемости

14:08

Джеджула с маленькой дочкой оказался в эпицентре атаки РФ и сделал резкое заявление

13:51

США могут прекратить передачу разведданных Украине: в чём главная опасность

13:50

Настоящая любовь придет с возрастом: нумерологи назвали особые даты рождения

13:43

Рецепт очень вкусного и сытного салата "Ромашка" за 12 минут

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять