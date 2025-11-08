Лишь единицы знают о главном секрете стиралки: скрытая возможность меняет все

Вода подаётся в устройство через лоток для моющих средств — обычно он расположен в левом верхнем углу и соединён с барабаном трубкой.

Профилактика стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Со временем в стиральной машине накапливаются следы порошка, ополаскивателя, грязи и даже плесени.

Это нередко становится причиной неприятного запаха, говорится в материале издания Express.

Отмечается, что вода подаётся в устройство через лоток для моющих средств — обычно он расположен в левом верхнем углу и соединён с барабаном трубкой.

Именно в этой трубке, по которой всегда течёт холодная вода, часто остаются остатки порошка и моющих веществ, со временем превращаясь в источник вони.

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно использовать простой способ: закипятите воду в чайнике и аккуратно пролейте кипяток через все отделения лотка.

Горячая вода пройдёт по трубке и вымоет застарелые остатки моющего средства. Иногда процедуру стоит повторить несколько раз для лучшего эффекта.

После промывки рекомендуется включить режим "Слив" или "Отжим со сливом", чтобы удалить остатки воды из системы и полностью освежить машину.

Как очистить стиралку: советы экспертов

Со временем внутри барабана и резиновых уплотнителей стиральной машины накапливаются частицы порошка, мыла, волосы и другие загрязнения, что приводит к появлению неприятного запаха. Чтобы избежать этой проблемы, после каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу машины открытой. Это позволяет воздуху циркулировать, снижает уровень влажности и предотвращает развитие плесени и грибка — главных причин затхлого запаха.

Смотрите видео - как избавиться от плесени в стиралке:

В этом коротком видео зрителям показывают, как всего за три минуты узнать все этапы полной очистки стиральной машины от плесени.

Пошаговое руководство демонстрирует простые и действенные способы, которые помогут быстро и эффективно решить проблему загрязнений.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

