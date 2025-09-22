Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машины

Один способ способствует снижению влажности и предотвращает появление плесени и грибка.

Как следить за чистотой стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Влажная среда способствует развитию микроорганизмов

Простое, но эффективное решение для стиралки

Если вы почувствовали, что из стиральной машины исходит неприятный или затхлый запах, это может свидетельствовать о накоплении влаги, плесени или грибка внутри устройства.

Влажная среда способствует развитию микроорганизмов, вызывающих неприятные ароматы, пишет Express.

К тому же, остатки стирального порошка, мыла, волос и прочих загрязнений со временем скапливаются внутри барабана и уплотнителей, усугубляя проблему.

Простое, но эффективное решение

После каждого цикла стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла проветриться. Это способствует снижению влажности и предотвращает появление плесени и грибка — основных источников запаха.

Дополнительные меры

Также рекомендуется периодически запускать холостой цикл стирки с горячей водой, добавляя в барабан пищевую соду и белый уксус. Это помогает очистить внутренние поверхности и устранить накопившиеся загрязнения, нейтрализуя запахи.

Как легко отмыть стиралку: советы эксперта

Эксперт по бытовой чистке с 20-летним опытом, Энн Рассел, поделилась советом, как избавиться от плесени и неприятных запахов в стиральной машине.

По её словам, нужно включить горячий режим стирки и запустить полный цикл без одежды. Использование горячей воды с добавлением отбеливателя поможет глубоко прочистить внутренние элементы устройства и устранить очаги плесени даже в труднодоступных местах.

Смотрите видео - как почистить фильтр стиральной машинки:

