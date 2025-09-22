Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машины

Вы узнаете:
- Влажная среда способствует развитию микроорганизмов
- Простое, но эффективное решение для стиралки
Если вы почувствовали, что из стиральной машины исходит неприятный или затхлый запах, это может свидетельствовать о накоплении влаги, плесени или грибка внутри устройства.
Влажная среда способствует развитию микроорганизмов, вызывающих неприятные ароматы, пишет Express.
К тому же, остатки стирального порошка, мыла, волос и прочих загрязнений со временем скапливаются внутри барабана и уплотнителей, усугубляя проблему.
Простое, но эффективное решение
После каждого цикла стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла проветриться. Это способствует снижению влажности и предотвращает появление плесени и грибка — основных источников запаха.
Дополнительные меры
Также рекомендуется периодически запускать холостой цикл стирки с горячей водой, добавляя в барабан пищевую соду и белый уксус. Это помогает очистить внутренние поверхности и устранить накопившиеся загрязнения, нейтрализуя запахи.
Как легко отмыть стиралку: советы эксперта
Эксперт по бытовой чистке с 20-летним опытом, Энн Рассел, поделилась советом, как избавиться от плесени и неприятных запахов в стиральной машине.
По её словам, нужно включить горячий режим стирки и запустить полный цикл без одежды. Использование горячей воды с добавлением отбеливателя поможет глубоко прочистить внутренние элементы устройства и устранить очаги плесени даже в труднодоступных местах.
Смотрите видео - как почистить фильтр стиральной машинки:
Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
