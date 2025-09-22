Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машины

Алексей Тесля
22 сентября 2025, 16:05
44
Один способ способствует снижению влажности и предотвращает появление плесени и грибка.
Как отмыть уплотнитель стиральной машины
Как следить за чистотой стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Влажная среда способствует развитию микроорганизмов
  • Простое, но эффективное решение для стиралки

Если вы почувствовали, что из стиральной машины исходит неприятный или затхлый запах, это может свидетельствовать о накоплении влаги, плесени или грибка внутри устройства.

Влажная среда способствует развитию микроорганизмов, вызывающих неприятные ароматы, пишет Express.

видео дня

К тому же, остатки стирального порошка, мыла, волос и прочих загрязнений со временем скапливаются внутри барабана и уплотнителей, усугубляя проблему.

Простое, но эффективное решение

После каждого цикла стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла проветриться. Это способствует снижению влажности и предотвращает появление плесени и грибка — основных источников запаха.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

Дополнительные меры

Также рекомендуется периодически запускать холостой цикл стирки с горячей водой, добавляя в барабан пищевую соду и белый уксус. Это помогает очистить внутренние поверхности и устранить накопившиеся загрязнения, нейтрализуя запахи.

Как легко отмыть стиралку: советы эксперта

Эксперт по бытовой чистке с 20-летним опытом, Энн Рассел, поделилась советом, как избавиться от плесени и неприятных запахов в стиральной машине.

По её словам, нужно включить горячий режим стирки и запустить полный цикл без одежды. Использование горячей воды с добавлением отбеливателя поможет глубоко прочистить внутренние элементы устройства и устранить очаги плесени даже в труднодоступных местах.

Смотрите видео - как почистить фильтр стиральной машинки:

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стиральная машинка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:06Фронт
Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

17:01Украина
Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Последние новости

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

Реклама
15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

Реклама
14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

Реклама
11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять