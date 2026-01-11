"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

Вы узнаете:
- Как оккупанты используют детей
- Что грозит детям, которые отказываются
На Луганщине оккупанты организовали религиозные молебны вблизи линии фронта с участием детей.
Россияне пытаются создать пропагандистские кадры с военными и церковной символикой, игнорируя реальные риски для жизни несовершеннолетних, сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, РФ сознательно привлекла детей с временно оккупированных территорий Луганщины к религиозным мероприятиям в прифронтовой зоне.
Детей организованно вывозили из населенных пунктов ВОТ в места, которые находятся в зоне досягаемости артиллерии и беспилотников, и заставляли участвовать в богослужениях и съемках.
Детей использовали как "живой реквизит" - рядом с военными, во время молитвы и для пропагандистских фото и видео. Часть несовершеннолетних перевозили автобусами через школы и "патриотические" организации, без реального согласия родителей.
Особую роль играли священники, подконтрольные оккупационной администрации. Они сопровождали детей, благословляли военных и оправдывали присутствие несовершеннолетних риторикой о "единстве" и "служении" армии, фактически становясь соучастниками милитаризации детства.
Отказ детей от участия фиксируется оккупационными властями и может иметь последствия для семей, от давления на родителей до проблем в школах.
"Оккупационная власть сознательно подвергает детей смертельной опасности, превращая их жизнь в инструмент информационного эффекта. Война подается как "норма" для несовершеннолетних, а пропагандистские кадры с передовой и церковными символами заменяют реальную заботу об их безопасности", - отметили в ЦНС.
Незаконная депортация украинских детей - что известно
Напомним, Главред писал, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента диктатора Владимира Путина за вероятную причастность к военному преступлению, а именно незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ.
Кроме того, в США удалили информацию о 30 тысячах украинских детей, которых незаконно депортировала РФ. США прекратили финансирование группы исследователей Йельского Университета, которая занималась поиском и возвращением домой депортированных украинских детей, после чего исчезли доказательства военных преступлений страны-агрессора России на 26 миллионов долларов.
Напомним, РФ предложила Украине обменять российских оккупантов на украинских детей. Заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак отметил, что дети и другие гражданские лица не могут быть использованы как объект торга.
Об источнике: Центр национального сопротивления
Создан Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", вступившего в январе 2022 года.
