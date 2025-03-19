В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

В Штатах могли быть удалены данные о депортированных в Россию украинских детях.

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Удаление данных об украинских детях может иметь разрушительные последствия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

В США удалили информацию о 30 тысячах украинских детей, которых незаконно депортировала РФ

Администрацию Трампа призывают возобновить программу по поиску детей

Удаленная информация содержала доказательства российских военных преступлений

США прекратили финансирование группы исследователей Йельского Университета, которая занималась поиском и возвращением домой депортированных украинских детей, после чего исчезли доказательства военных преступлений страны-агрессора России на 26 миллионов долларов.

Как пишет Reuters, об этом говорится в письме законодателей-демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Из хранилища, где содержалась собранная исследователями информация, безвозвратно удалили данные о 30 тысячах детей из Украины.

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"Государственный департамент и Йельский центр "хранили доказательства похищения детей из Украины, которых они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения", - говорится в письме.

Теперь же законодатели считают, что информация безвозвратно исчезла, поэтому призывают администрацию президента США Дональда Трампа возобновить программу по отслеживанию тысяч украинских детей. Также они считают, что против виновных в этом должны применить санкции.

"Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их в шредер, в том числе досье на всех детей", - сказал один из собеседников.

Незаконная депортация украинских детей - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента диктатора Владимира Путина за вероятную причастность к военному преступлению, а именно незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Впоследствии в СМИ появились детали о незаконной депортации детей. В частности о том, что бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Валерий Астахов применял насилие к детям и подросткам, которых российские оккупанты незаконно депортировали на аннексированный страной-агрессором РФ полуостров Крым.

В апреле 2023 года Украине удалось вернуть на родину еще 31 ребенка из числа депортированных Россией. Маленькие украинцы, вернувшиеся домой рассказали, что их запугивали говоря, что "никто не знает, сколько Херсон еще будет украинским".

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