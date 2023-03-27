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Бывший боец "Беркута" издевался и бил детей, вывезенных россиянами в Крым - СМИ

27 марта 2023, 09:02
Как утверждают журналисты, Валерий Астахов водил детей в подвал лагеря под Евпаторией, где и изрыгап из себя угрозы за поддержку Украины.
Беркут, Астахов
Валерий Астахов (в центре) / коллаж фото УНИАН и Insider

Бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Валерий Астахов применял насилие к детям и подросткам, которых русские оккупанты незаконно депортировали на аннексированный страной-агрессором, РФ, полуостров Крым. Об этом сообщает портал The Insider.

Журналиcты сообщают, что Астахов в рядах "Беркута" пытался подавить Революцию Достоинства.

По словам одного из депортированных подростков, 16-летнего Виталия, их избивали, им угрожали и держали в подвале. Парень опознал Астахова по фотографии.

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Также есть информация, что в 2014 году Астахов уже вывозил десятки украинских детей из Славянска в Ростовскую область страны-агрессора, РФ.

По словам Виталия, в лагере "Дружба" под Евпаторией Астахов вел детей в подвал, где и угрожал, что за поддержку Украины будет бить палкой. По словам подростка, приспешник русских агрессоров ударил девочку из Херсона (у той остался большой синяк).

"Он говорил: "Закрою в подвале, будете там сидеть, подчиняться мне"", — передает Виталий угрозы Астахова.

Подросток также рассказал, что в этом лагере не было постельного белья в принципе − только старый и грязный матрас с подушкой.

Плохие условия (в том числе питание) подтвердили даже те дети, которые не подвергались жестокому обращению, пишут журналисты.

Ордер на арест Путина из-за депортации детей

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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аннексия Крыма война России и Украины
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