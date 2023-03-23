"Били тех, кто за Украину": депортированный мальчик об издевательствах оккупантов над украинскими детьми

Российские оккупанты врали детям о том, что от них якобы "отказались родители" и угрожали отдать на усыновление.

Мальчик, которого вернули из РФ в Украину, рассказал об издевательствах оккупантов над детьми / Коллаж фото скриншот с видео

Российская оккупационная армия насильно вывезла из Украины тысячи детей. 22 марта стало известно о том, что домой удалось вернуть 17 депортированных детей. Щемящее видео уже разлетелось в Сети.

Один из мальчиков, которого удалось вернуть из детского плена, рассказал об ужасах, которые происходили с украинскими детьми в стране-агрессоре России. Оказалось, что оккупанты даже не заботились о питании детей.

"Еды вообще нормальной не было. Мы убегали, чтобы купить себе нормальную еду", - говорит мальчик.

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Кроме этого, россияне били детей. Они были в ярости, когда слышали, что украинские дети не верят российским пропагандистам и героически поддерживают и верят в Украину. Некоторые не побоялись даже выкрикнуть "Слава Украине", но за это оккупанты наказывали детей.

"(Били детей - Главред) тех, кто был за Украину. Там из Херсонской области почти все были за Украину. Палкой железной били. Бил эдакий Астахов, который за безопасность отвечал. Он из себя царя возомнил ... Они по спине девочку ударили, у нее синяк полоской был ... Мы сидели в зале и кто-то выкрикнул "Слава Украине", другой ответил "Героям Слава", то их забрали потом. Я не знаю что с ними было", - вспоминает освобожденный мальчик.

Оккупанты пытались запугать детей и лгали о том, что родители якобы от них отказались и теперь им грозит усыновление.

"Говорили: "Кому вы из Украины вообще нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете" ... Говорили, что отвезут нас в Псков, там интернат и нас там "усыновят". Мы говорили, что от нас родители не отказывались и вы нас никуда не вывезете, а они говорили "от вас отказались". Я позвонил маме, а она директору лагеря сказала: "Вы что вообще больные? Я такого не говорила. Зачем вы детям врете?". А они говорили: "Все равно вы их не заберете. Это дети России будут", - говорит ребенок.

незаконно депортированный мальчик вернулся в Украину / скриншот из видео

Россияне рассказывали фейковые истории и отрицали то, что украинская армия освободила Херсон. Однако дети не верили им, потому что знали правду.

Ордер на арест Путина из-за депортации детей

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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