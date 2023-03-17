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Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест Путина

17 марта 2023, 20:55
Президент Зеленский заявил, что совершить подобную преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя РФ.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Владимир Путин, Владимир Зеленский / скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест диктатора РФ Владимира Путина.

Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

"Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность", – заявил Зеленский.

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"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что совершить подобную преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя РФ.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам - все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Какое начинается именно с первого должностного лица этого государства", - добавил президент.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

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