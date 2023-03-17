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Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест Путина

17 марта 2023, 19:27
Песков заладил, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и какие-либо подобные решения с точки зрения права для России "ничтожны".
Песков, Путин
Песков, Путин / УНИАН, Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на арест Владимира Путина. По его словам, формулировка вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительна и неприемлема".

"Саму формулировку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - говорится в заявлении Пескова.

Он сказал, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и какие-либо подобные решения с точки зрения права для России "ничтожны".

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Однако Песков уклонился от ответа на вопрос о том, не считают ли в Кремле опасными для безопасности президента РФ поездки в страны, признающие юрисдикцию международного уголовного суда.

Что заявила российский омбудсмен

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на выдачу МУС ордера на ее арест, цинично заявив, что международное сообщество "оценило ее работу по помощи детям".

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий. Что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми", - заявила она.

При этом омбудсмен добавила, что будет продолжать воровать детей несмотря на ордер.

"Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше - ну, а мы продолжаем работать", - заявила она.

Отметим, что Львова-Белова усыновила мальчика из Мариуполя после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После она на встрече с российским диктатором поблагодарила его за такую возможность.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

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