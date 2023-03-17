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"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест Путина

17 марта 2023, 18:07
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.
Владимир Путин, Мария Захарова
В РФ отреагировали на ордер на арест Путина / Коллаж фото скриншот из видео

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путин, развязавшего кровавую войну против Украины. У "директора РФ" уже отреагировали на это и в панике назвали ордер "ничтожным". Со своим таким заявлением оскандалилась спикер МИД России Мария Захарова. Видео уже разлетелось в Сети.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас "юридически ничтожными", - сказала Захарова.

Стоит отметить, что Захарова очень долго пыталась найти замену слову "ордер".

видео дня
Мария Захарова
В РФ отреагировали на ордер на арест Путина / скриншот из видео

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о тои, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

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