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Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2024, 19:40обновлено 20 ноября, 20:28
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Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.
Погода, снег
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • В каких регионах будут снегопады, гололед и гололедица
  • Где синоптики прогнозируют -8

Погода в Украине 19 ноября будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра усложняются погодные условия. Будут сильные осадки и штормовой ветер. Ожидается гололед и гололедица. Уже с 22-го ноября по всей Украине сильно похолодает.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 21 ноября
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: ventusky

Погода 19 ноября

В Украине 19 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом во многих областях Украины. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 17-22 м/с.

"В западных областях ночью умеренный, днем местами небольшой снег; температура ночью 0-5°, в Карпатах до 8° мороза, днем около 0°. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег и дождь, ночью местами значительные осадки, налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0-3° тепла. На остальной территории умеренные, местами значительные дожди; температура ночью 5-10° тепла, в Крыму до 14°, днем 7-12°, на юго-востоке страны 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 19 ноября в Украине будет холодно и снежно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +12...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -1...+3 градусов.

погода 21 ноября
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: meteoprog

Погода 19 ноября в Киеве

В Киеве 19 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь, мокрый снег. Местами может быть даже налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью и днем 0-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 ноября
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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