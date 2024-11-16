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Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2024, 04:00
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После этой магнитной бури совсем скоро страну накроет еще одна.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда страну атакует новая магнитная буря

Украину атаковала новая и очень сильная магнитная буря. Её мощность внезапно усилилась. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 11 ноября. Она ударила с 4-балльной мощностью и на таком уровне продержалась до 13 ноября включительно. Уже 14 ноября мощность бури внезапно усилилась и достигла почти 7-балльной мощности.

видео дня

Ожидается, что 16-17 ноября мощность бури будет на уровне 3-х баллов. После этого она снизится до минимума. Однако уже на следующий день ворвется новая буря с 4-балльной мощностью.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 16 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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