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Сильный мороз, осадки и мощный ветер: в Украину идет похолодание

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2024, 19:37обновлено 16 ноября, 20:28
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Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины будет туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • В каких регионах будет туман
  • Где синоптики прогнозируют -5

Погода в Украине 17 ноября будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в воскресенье теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесской области и в Крыму. Там температура воздуха повысится до +12 градусов. Самая низкая температура воздуха будет на Харьковщине - 4-6 градусов тепла.

видео дня

Однако уже на следующей неделе произойдет внезапное изменение погоды.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: ventusky

Погода 17 ноября

В Украине 17 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза; днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 17 ноября в Украине будет более сухая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -1...+7 градусов.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Погода 17 ноября в Киеве

В Киеве 17 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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