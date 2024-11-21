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В РФ снова намекают на ядерку: Захарова угрожает Польше из-за базы ПРО

Анна Ярославская
21 ноября 2024, 11:42
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В поселке Редзиково открылась база ВМС США. В МИД России не смогли удержаться от комментариев.
Мария Захарова, база ПРО в Польше
Мария Захарова высказалась по поводу базы ПРО в Польше / Коллаж: Главред, фото: x.com/prezydentpl, скриншот

Кратко:

  • На севере Польши открыли базу Военно-морских сил США
  • В России отреагировали угрозами

Спикер МИД РФ Мария Захарова разразилась угрозами в адрес Варшавы и Вашингтона. По ее словам, американская база ПРО в Польше "давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками".

По словам Захаровой, Запад много лет подтягивает к российским рубежам военную инфраструктуру НАТО, и это является "деструктивной практикой" и повышает уровень ядерной опасности, передает ТАСС.

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"Это объективно ведет к подрыву стратегической стабильности и вкупе с другими пагубными мерами военно-политического, военно-технического свойства, нацеленными на проецирование американской мощи за тысячи км от национальной территории США в целях оказания силового давления на Россию и некоторые другие ядерные державы. Это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и, как следствие, к повышению общего уровня ядерной опасности", — заявила Захарова на брифинге.

Представитель российского МИД намекнула, что РФ может ударить по базе ПРО.

"База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", — сказала она.

В Польше открылась база ПРО - что известно

13 ноября в поселке Редзиково на севере Польши состоялось торжественное открытие базы Военно-морских сил США. Она оснащена системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которая может обнаруживать, отслеживать и уничтожать баллистические ракеты на начальном этапе их полета. Это второй подобный комплекс в Европе. Первый находится вблизи населенного пункта Девеселу в Румынии.

По данным НАТО, Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер".

Строительство объекта ПРО в Редзикове началось в 2016 году. По данным из открытых источников, оно обошлось США в $ 850 млн. Объект был в эксплуатационной готовности в декабре 2023 года, после чего начался процесс его передачи НАТО.

Представители польских властей, присутствовавшие на церемонии открытия базы вместе с послом США и другими американскими официальными лицами, приветствовали ее открытие как важный шаг в обеспечении безопасности страны и НАТО в условиях войны в Украине.

"Весь мир ясно увидит, что это больше не сфера интересов России. С польской точки зрения это стратегически самая важная вещь", - заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия базы.

Российские власти с самого начала выступали категорически против этого проекта.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерная доктрина России - последние новости

Как писал Главред, 19 ноября российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что обновленная ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы. По его словам, это ничто иное, как часть российской пропаганды и шантажа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью изменения ядерной доктрины Путин показывает, что хочет продолжать войну и уничтожить Украину.

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