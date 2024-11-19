Обновление ядерной доктрины РФ: Зеленский назвал реальные намерения Путина

РФ презентовала обновленную ядерную доктрину.

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Ядерная доктрина РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления президента:

Путин не хочет мира и изменение ядерной доктрины это показывает

Мир должен ответить на ядерные угрозы РФ

Президент страны-агрессора России Владимир Путин с помощью изменения ядерной доктрины показывает, что хочет продолжать войну и уничтожить Украину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, 1000 дней полномасштабной войны должно быть достаточно, чтобы понять, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

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Он отметил, что даже сегодня россияне убили мирных украинцев, а также презентовали обновленную ядерную доктрину.

"Почему они не представили мирную стратегию? Он (Путин - ред.) хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину и другие страны. Путин хочет войны. Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше он будет в Кремле, и это его цель - уничтожить всех нас", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что на саммите G20, который сейчас проходит в Бразилии и где представлена Россия, от стран не было никаких сильных заявлений после новых угроз Москвы.

Он считает, что это показывает, что "страны "Большой двадцатки" не имеют никакой сильной стратегии".

"Когда Путин даже начинает говорить о ядерном оружии, мир должен дать ответ, положить его на стол, крепкий ответ: что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другие вещи", - подытожил президент.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерная доктрина России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что обновленная ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы. По его словам, это ничто иное, как часть российской пропаганды и шантажа.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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