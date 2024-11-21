РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - дети

Кратко:
- РФ атаковала Кривой Рог
- Пострадали 15 человек, есть разрушения
Утром в четверг, 21 ноября, российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 17-летний парень госпитализирован. Еще одному 16-летнему юноше помощь была оказана на месте. Всего госпитализированы 9 человек.
Ранее сообщалось, что пострадал 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В результате российской атаки частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал о "прилете" в административное здание.
По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов.
Ракетный удар по Днепру 21 ноября 2024
Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине.
Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие. Позже мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Там разрушена котельная, выбиты окна.
По данным МВД, известно уже о двух людях, которые пострадали от атаки оккупантов.
Другие новости:
- РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе
- Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes
- Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред