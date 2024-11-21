РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - дети

В результате российской атаки частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-krivomu-rogu-15-ranenyh-sredi-nih-deti-10616222.html Ссылка скопирована

Последствия атаки на Кривой Рог показали в ОВА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала Кривой Рог

Пострадали 15 человек, есть разрушения

Утром в четверг, 21 ноября, российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 17-летний парень госпитализирован. Еще одному 16-летнему юноше помощь была оказана на месте. Всего госпитализированы 9 человек.

видео дня

Ранее сообщалось, что пострадал 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Кривом Роге есть разрушения после атаки / t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки на Кривой Рог / t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки на Кривой Рог / t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал о "прилете" в административное здание.

По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов.

Ракетный удар по Днепру 21 ноября 2024

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине.

Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие. Позже мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Там разрушена котельная, выбиты окна.

По данным МВД, известно уже о двух людях, которые пострадали от атаки оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред