Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

Кратко:
- В Днепре прогремели взрывы
- Атаковано промышленное предприятие
- В городе вспыхнули два пожара
В ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, с раннего утра страна-агрессор РФ массированно атаковала область. Информация о последствиях уточняется.
"Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошли два пожара", - говорится в сообщении.
Лысак призвал до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасном месте.
Обломок сбитой ракеты в Днепре повис прямо на проводах:
Лысак добавил, что ночью оккупанты обстреливали Никопольщину – райцентр, Покровскую и Красногригорьевскую общины. Враг применял артиллерию и РСЗО "Град". Люди не пострадали.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Главред писал, что утром 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греци в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение "конкретной" информации о возможной "крупной" воздушной атаке на столицу Украины.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот.
Другие новости:
- "РФ ищет новые мишени": Зеленский жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу
- "Сбитая ракета попала в жилой сектор": появились подробности атаки РФ на Одессу
- В живых остался лишь отец: в Глухове под завалами погибла семья - мать и два сына
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред