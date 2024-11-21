Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

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РФ атаковала Днепр ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Днепре прогремели взрывы

Атаковано промышленное предприятие

В городе вспыхнули два пожара

В ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, с раннего утра страна-агрессор РФ массированно атаковала область. Информация о последствиях уточняется.

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"Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошли два пожара", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Лысак призвал до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасном месте.

Обломок сбитой ракеты в Днепре повис прямо на проводах:

Сбитая ракета в Днепре / Фото: соцсети

Лысак добавил, что ночью оккупанты обстреливали Никопольщину – райцентр, Покровскую и Красногригорьевскую общины. Враг применял артиллерию и РСЗО "Град". Люди не пострадали.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Главред писал, что утром 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греци в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение "конкретной" информации о возможной "крупной" воздушной атаке на столицу Украины.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот.

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