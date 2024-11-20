Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

Главное из заявления Коваленко:
- РФ накопила ракеты для нового массированного удара
- Враг может в любой момент атаковать Украину
- Украинцам нужно подготовиться к обстрелу
В Киеве массово закрываются посольства из-за угрозы российского удара. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, насколько реальна угроза массированного ракетного обстрела Украины.
Он отметил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот. В своем арсенале они накопили различные типы ракет.
"Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали ... Информационно сейчас они также пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств", - заявил Коваленко.
Руководитель ЦПД СНБО призвал украинцев заранее подготовить для себя безопасное место на случай тревоги, просчитать маршрут и время и следить за предупреждениями Воздушных сил ВСУ.
"Относительно паники, которую пытаются подогревать - еще раз уточню, что Россия готовилась к обстрелам и это является частью войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", - подытожил он.
Удары РФ по Украине - что известно
Как уже сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве сообщили, что в среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.
Кроме того, уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара. Речь идет о посольствах США, Италии, Испании, Греции.
Читайте также:
- "Атака 11 ноября была репетицией": когда ждать нового ракетного удара РФ
- Два массированных залпа: названы главные цели ракетных ударов РФ по Украине
- "Калибры" загрузили на борт: в ВМС предупредили об угрозе ракетного удара РФ
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред