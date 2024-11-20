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Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2024, 14:35обновлено 20 ноября, 15:08
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Россияне могут ударить по Украине крылатыми ракетами, дронами и баллистикой, говорит Андрей Коваленко.
ракеты, люди в метро
РФ готова нанести массированный ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Коваленко:

  • РФ накопила ракеты для нового массированного удара
  • Враг может в любой момент атаковать Украину
  • Украинцам нужно подготовиться к обстрелу

В Киеве массово закрываются посольства из-за угрозы российского удара. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, насколько реальна угроза массированного ракетного обстрела Украины.

Он отметил, что россияне подготовились к обстрелам в холодное время года. Они давно накопили ракеты, подготовили авиацию и флот. В своем арсенале они накопили различные типы ракет.

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"Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали ... Информационно сейчас они также пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств", - заявил Коваленко.

Руководитель ЦПД СНБО призвал украинцев заранее подготовить для себя безопасное место на случай тревоги, просчитать маршрут и время и следить за предупреждениями Воздушных сил ВСУ.

"Относительно паники, которую пытаются подогревать - еще раз уточню, что Россия готовилась к обстрелам и это является частью войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", - подытожил он.

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Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как уже сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве сообщили, что в среду, 20 ноября, страна-агрессор РФ может осуществить серьезную воздушную атаку на Украину.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.

Кроме того, уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара. Речь идет о посольствах США, Италии, Испании, Греции.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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