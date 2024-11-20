Уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара: что известно

Кратко:
- Посольство США предупредило об угрозе атаки и временно закрылось
- Примеру американских дипломатов последовали коллеги из Италии, Испании и Греции
- Великобритания "тщательно следит" за ситуацией с безопасностью
Посольства США и Испании в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение "конкретной" информации о возможной "крупной" воздушной атаке на столицу Украины.
Первым о приостановке своей деятельности сообщило посольство США, пишет испанское издание EFE noticias. Впоследствии посольство Испании в Киеве также заявило, что не будет оказывать услуги в дневное время из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".
В электронном письме, разосланном испанцам, проживающим в стране, посольство рекомендует им "принимать крайние меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и подумать об убежище".
Также сообщается, что британское правительство "тщательно" изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины.
"Я не собираюсь на данный момент делиться подробностями по оперативным вопросам, которые касаются ситуации в Киеве", — заявил британский министр науки и технологий Питер Кайл в комментарии Times Radio. По его словам, все, что касается безопасности, анализируется Лондоном "невероятно тщательно".
"У нас очень хорошие отношения с правительством в Киеве и с США. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность британских граждан", — сказал он.
На сайте посольства Италии также сообщается о риске воздушной атаки РФ 20 ноября.
"В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня останется закрытым для публики. Однако посольство продолжает работать. В случае воздушной тревоги всем итальянским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется соблюдать самые строгие меры по снижению риска и немедленно отправиться в ближайшее убежище", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что посольство Греции временно приостановило работу.
Что пишут мониторинговые каналы
Telegram-канал monitor, который специализируется на оповещении о ракетных угрозах, сообщает, что определенный риск применения ракет сохраняется ежедневно.
"Не надо ждать особого сообщения, после которого следует реагировать, потому что вы себя таким образом тренируете игнорировать "обычные" ракетные опасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существует вероятность нанесения удара баллистикой из российской Астрахани.
"Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS. Соответственно, такая угроза может действовать не только сегодня, но и в последующие дни", - пишут эксперты.
Украинцам также напомнили, что баллистические и аэробалистические цели двигаются быстро и трудно обнаруживаются.
"Те, кто пережил подобные удары, знают, насколько это серьезно. Поэтому при объявлении воздушных тревог, особенно если есть угроза баллистических ракет, следует немедленно укрыться за ближайшей толстой стеной. Помните: спокойствие, пребывание в укрытии и осведомленность – это залог вашей безопасности и целостности", - добавили на канале.
Риск воздушной атаки РФ на Украину 20 ноября
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибрах" и баллистике.
По его словам, для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.
Как сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве предупредили, что сегодня страна-агрессор РФ может совершить серьезную воздушную атаку на Украину.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.
В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.
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