Уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара: что известно

Уже закрыты посольства США, Италии, Испании, Греции. Британцы - думают.

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В Киеве массово закрываются посольства из-за риска ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Посольство США предупредило об угрозе атаки и временно закрылось

Примеру американских дипломатов последовали коллеги из Италии, Испании и Греции

Великобритания "тщательно следит" за ситуацией с безопасностью

Посольства США и Испании в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение "конкретной" информации о возможной "крупной" воздушной атаке на столицу Украины.

Первым о приостановке своей деятельности сообщило посольство США, пишет испанское издание EFE noticias. Впоследствии посольство Испании в Киеве также заявило, что не будет оказывать услуги в дневное время из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

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В электронном письме, разосланном испанцам, проживающим в стране, посольство рекомендует им "принимать крайние меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и подумать об убежище".

Также сообщается, что британское правительство "тщательно" изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины.

"Я не собираюсь на данный момент делиться подробностями по оперативным вопросам, которые касаются ситуации в Киеве", — заявил британский министр науки и технологий Питер Кайл в комментарии Times Radio. По его словам, все, что касается безопасности, анализируется Лондоном "невероятно тщательно".

"У нас очень хорошие отношения с правительством в Киеве и с США. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность британских граждан", — сказал он.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

На сайте посольства Италии также сообщается о риске воздушной атаки РФ 20 ноября.

"В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня останется закрытым для публики. Однако посольство продолжает работать. В случае воздушной тревоги всем итальянским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется соблюдать самые строгие меры по снижению риска и немедленно отправиться в ближайшее убежище", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что посольство Греции временно приостановило работу.

Что пишут мониторинговые каналы

Telegram-канал monitor, который специализируется на оповещении о ракетных угрозах, сообщает, что определенный риск применения ракет сохраняется ежедневно.

"Не надо ждать особого сообщения, после которого следует реагировать, потому что вы себя таким образом тренируете игнорировать "обычные" ракетные опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует вероятность нанесения удара баллистикой из российской Астрахани.

"Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS. Соответственно, такая угроза может действовать не только сегодня, но и в последующие дни", - пишут эксперты.

Украинцам также напомнили, что баллистические и аэробалистические цели двигаются быстро и трудно обнаруживаются.

"Те, кто пережил подобные удары, знают, насколько это серьезно. Поэтому при объявлении воздушных тревог, особенно если есть угроза баллистических ракет, следует немедленно укрыться за ближайшей толстой стеной. Помните: спокойствие, пребывание в укрытии и осведомленность – это залог вашей безопасности и целостности", - добавили на канале.

Риск воздушной атаки РФ на Украину 20 ноября

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибрах" и баллистике.

По его словам, для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также могут быть задействованы корабли.

Как сообщал Главред, в Посольстве США в Киеве предупредили, что сегодня страна-агрессор РФ может совершить серьезную воздушную атаку на Украину.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября", - говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.

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