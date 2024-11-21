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Пострадавшие и разрушения в Днепре: что известно о последствиях ракетного удара

Анна Косик
21 ноября 2024, 11:32
752
В результате вражеского удара возник пожар, его удалось ликвидировать.
Последствия атаки по Днепру
На данный момент информации о жертвах вражеского удара нет / Колаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

Кратко:

  • Ранения получили два человека
  • Повреждения получило здание реабилитационного центра
  • Враг частично разрушил котельную

Утром 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала город Днепр ракетами. В МВД Украины сообщили обновленную информацию о последствиях вражеского удара с воздуха.

Известно уже о двух людях, которые пострадали от атаки оккупантов. Кроме этого в городе зафиксированы разрушения. Повреждения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, на территории частного сектора возник пожар в двухэтажном жилом доме.

видео дня

Частичным разрушениям подверглась местная котельная, гаражный кооператив, на территории которого также возник пожар. Также в Днепре повреждено промышленное предприятие.

  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября
    Последствия удара РФ по Днепру 21 ноября ГСЧС Днепропетровщины

По состоянию на 11.10 спасателям удалось ликвидировать пожары на всех объектах, подвергшихся поражениям в результате вражеских ударов.

Ракетные атаки России на Украину - последние новости

Напомним, 20 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев, в частности типа Х-101. Для обстрелов в РФ готова и авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также могут быть задействованы корабли. Поэтому украинцам следует быть внимательными при объявлении воздушной тревоги.

Х-101
Х-101 / Инфографика: Главред

В этот же день посольство США в Киеве опубликовало обращение с призывом находиться в укрытиях в случае объявления тревоги из-за вероятной угрозы масштабной атаки РФ. Вслед за посольством США аналогичные заявления опубликовали посольства Италии, Греции, Испании и Казахстана.

Уже утром 21 ноября, как писал Главред, страна-агрессорка Россия запустила по Украине ряд ракет. В частности, захватчики запустили межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

Другие новости:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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