РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

Российские оккупанты вновь запустили ракеты для ударов по Украине. РФ совершили пуски крылатых ракет из самолетов Ту-22м3. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Ракеты залетели из Курской области РФ через Сумскую область. Как сообщили, ракеты двигались в направлении Черкасс.
В Сети сообщили, что мощные взрывы прогремели в Сумской области. По предварительным данным, там работали силы ПВО. Также взрывы было слышно в Черкасской области.
По предварительным данным, РФ выпустила по Украине 4 ракеты Х-22.
После этого в Воздушных силах заявили, что еще одна ракета полетела в сторону города Кременчуг.
В Черкасской ОВА подтвердили информацию об атаке и призвали людей оставаться в укрытии.
Ракетный удар РФ по Украине
Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.
В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.
В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.
В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.
Другие новости:
- Освободят ли ВСУ все территории в 2024 году: два сценария полковника
- Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов
- "Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны