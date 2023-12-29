РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

Оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-22м3.

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РФ атаковала Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, УНИАН

Российские оккупанты вновь запустили ракеты для ударов по Украине. РФ совершили пуски крылатых ракет из самолетов Ту-22м3. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Ракеты залетели из Курской области РФ через Сумскую область. Как сообщили, ракеты двигались в направлении Черкасс.

РФ атаковала Украину ракетами / фото: скриншот

В Сети сообщили, что мощные взрывы прогремели в Сумской области. По предварительным данным, там работали силы ПВО. Также взрывы было слышно в Черкасской области.

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По предварительным данным, РФ выпустила по Украине 4 ракеты Х-22.

После этого в Воздушных силах заявили, что еще одна ракета полетела в сторону города Кременчуг.

В Черкасской ОВА подтвердили информацию об атаке и призвали людей оставаться в укрытии.

РФ атаковала Украину ракетами / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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