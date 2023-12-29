В Киеве - мощные взрывы: первые подробности

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в городе. В нескольких районах упали обломки сбитых ракет.

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РФ бьет ракетами по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Утром 29 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в городе.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

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Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупредил об угроза удара крылатых ракет по Киеву.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

Обновлено. В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты.

"Выясняется информация о возможных разрушениях. Находитесь в укрытиях", - сообщил Попко.

Кличко добавил, что в Подольском районе горит складское помещение. Все службы – на месте.

"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - сообщили в КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.

"В настоящее время 5 пострадавших в столице. В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", - говорится в сообщении.

Позже мэр уточнил, что пострадавших уже семеро.

Ракетный удар по Украине

Как сообщал Главред, утром 29 декабря вся Украина "покраснела" из-за ракетной атаки российских оккупантов. Взрывы прогремели в Харькове и Днепре, а также в других городах.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

В ночь на 29 декабря российские оккупанты также атаковали Украину дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Известно о по меньшей мере 8 "прилетах".

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