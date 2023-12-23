"Очень громко": в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ бьет ракетами

В субботу утром, 23 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности, сообщает "Суспільне".
Ранее Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.
При этом в 10 утра в городе слышали повторные взрывы. За несколько минут до этого мониторинговые каналы писали о большом количестве баллистических целей с юга, в частности, из оккупированного РФ Крыма.
Взрывы в Кропивницком
Кроме того, взрывы прогремели также в Кропивницком. Как пишут местные Telegram-каналы, очевидцы в соцсетях сообщают о нескольких взрывах.
"Очень громко", - пишут местные жители в Telegram-каналах.
Уточняется, что в Кропивницком прогремели повторные взрывы около 10:45. Перед этим мониторинговые каналы писали о выходах баллистики из района Джанкоя.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось о ночной атаке "Шахедов". Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.
Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие.
Как известно, в ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.
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