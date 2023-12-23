"Очень громко": в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ бьет ракетами

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в субботу утром.

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РФ бьет по Украине ракетами / Фото: УНИАН, mil.ru

В субботу утром, 23 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности, сообщает "Суспільне".

Ранее Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.

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При этом в 10 утра в городе слышали повторные взрывы. За несколько минут до этого мониторинговые каналы писали о большом количестве баллистических целей с юга, в частности, из оккупированного РФ Крыма.

Взрывы в Кропивницком

Кроме того, взрывы прогремели также в Кропивницком. Как пишут местные Telegram-каналы, очевидцы в соцсетях сообщают о нескольких взрывах.

"Очень громко", - пишут местные жители в Telegram-каналах.

Уточняется, что в Кропивницком прогремели повторные взрывы около 10:45. Перед этим мониторинговые каналы писали о выходах баллистики из района Джанкоя.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о ночной атаке "Шахедов". Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие.

Как известно, в ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

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