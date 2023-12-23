Ночная атака "Шахедов": ПВО сбила все дроны в двух областях Украины

Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

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РФ атаковала Украину девятью дронами - все сбиты / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

Российские оккупанты атаковали Украину дронами. Защитники украинского неба сбили все вражеские цели в Одесской и Хмельницкой областях.

Как сообщают Воздушные силы в Telegram, с 18.00 вечера 22 декабря и до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Балаклава - Крым, Приморско-Ахтарск - РФ.

Силы противовоздушной обороны 22 декабря во время воздушной тревоги сбили все 9 запущенных российскими захватчиками беспилотников над Одесской и Хмельницкой областями.

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Силы ПВО уничтожили девять "шахедов", / Фото: t.me/kpszsu

Атаки дронов на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие.

В ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

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