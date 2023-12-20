В Харькове - взрывы и два "прилета": что известно

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, попадания были возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города.
На месте работают спасатели ГосЧС.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Обновлено. Терехов сообщил, что ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, "где и так от вражеских обстрелов живого места нет".
"Это чисто гражданский объект", - отметил мэр.
Что говорят в Воздушных силах
Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава), сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Всего зафиксированы пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожены силами ПВО в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.
Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как сообщал Главред, вечером 19 декабря в Киеве была пятая воздушная атака в декабре и вторая подряд – из-за атаки дронов.
По предварительной информации, "шахеды" заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.
Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете к Киеву. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.
Другие новости:
- Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны
- В Воздушных силах пояснили, почему стало сложно сбивать вражеские дроны Shahed
- Прогремело более 30 взрывов: в РФ дроны атаковали военный аэродром