В Харькове - взрывы и два "прилета": что известно

Попадания были возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города.

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Ночью в Харькове гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, попадания были возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города.

На месте работают спасатели ГосЧС.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено. Терехов сообщил, что ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, "где и так от вражеских обстрелов живого места нет".

"Это чисто гражданский объект", - отметил мэр.

Что говорят в Воздушных силах

Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава), сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожены силами ПВО в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Уничтожены 18 ударных дронов / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, вечером 19 декабря в Киеве была пятая воздушная атака в декабре и вторая подряд – из-за атаки дронов.

По предварительной информации, "шахеды" заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете к Киеву. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

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