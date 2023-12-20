В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

Взрывы, которые прозвучали в Киеве, были связаны с работой ПВО.

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Россияне атаковали Украину беспилотниками / Коллаж Главред, фото Викимедия, соцсети

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Тревога была объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили Воздушные силы.

Во время тревоги в Киеве прозвучали мощные взрывы. В КМДА сообщили, что эти взрывы были связаны с работой ПВО. Там попросили местных жителей оставаться в укрытии.

Россияне атаковали Украину беспилотниками / фото: скриншот

По предварительным данным, украинской системе ПВО удалось сбить все российские дроны еще не подлете к Киеву.

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Россияне атаковали Украину беспилотниками / фото: скриншот

Удары Кинжалами по Украине

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

Также сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету Кинжал. Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер воздушных сил.

Впоследствии в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов в РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат. Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

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