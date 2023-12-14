Россияне атакуют Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

По Староконстантинову РФ ударила ракетой "Кинжал", подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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РФ атаковала столицу / коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот с видео

Днем 14 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы предупредили граждан о пусках ракет в направлении столицы.

По состоянию на 15:50 в Киеве и области продолжается воздушная тревога.

Взрывы в Киеве и Хмельницкой области

Воздушные силы фиксировали взлет российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Савалейка и пуски оккупантами ракет в направлении Киева, Староконстантинова и Житомирщины.

видео дня

В сети сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.

В Telegram "Николаевский Ванек" предварительно утверждается, что все пуски ракет были в сторону Старокостантинова. Там же сообщается, что перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в итоге совершив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

Войска РФ нанесли удар по Староконстантинову аэробалистической ракетой "Кинжал", сообщил Суспильному спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

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