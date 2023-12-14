Россияне атакуют Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

Днем 14 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы предупредили граждан о пусках ракет в направлении столицы.
По состоянию на 15:50 в Киеве и области продолжается воздушная тревога.
Взрывы в Киеве и Хмельницкой области
Воздушные силы фиксировали взлет российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Савалейка и пуски оккупантами ракет в направлении Киева, Староконстантинова и Житомирщины.
В сети сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.
В Telegram "Николаевский Ванек" предварительно утверждается, что все пуски ракет были в сторону Старокостантинова. Там же сообщается, что перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в итоге совершив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.
Войска РФ нанесли удар по Староконстантинову аэробалистической ракетой "Кинжал", сообщил Суспильному спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
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