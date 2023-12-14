Арестович пошел во все тяжкие: похвалил Путина и попытался унизить украинцев

Сбежавший за границу экс-советник ОП, а ныне популярный блогер Алексей Арестович снова оказался в центре внимания пользователей сети, когда опубликовал для своей 300-тысячной аудитории пост с похвалой российского диктатора Путина.
Арестович не прошел мимо "прямой линии" Путина, которую кремлевский глава дал 14 декабря, и похвалил организацию мероприятия.
При этом блогеру удалось в одном посту совместить лестное замечание подходу Кремля к "желто-синему" фону, который он почему-то связал с Украиной, и критику украинцев, которые, по мнению Арестовича, "сожгли" бы Зеленского, если бы он так же само выступил перед аудиторией на фоне российского флага.
Затем блогер снова обрушился на украинцев, которые обзывают оккупантов некрасивыми словами.
"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и ор***. На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в "…не смотри наверх" (название фильма-политической сатиры Адама Мак-Кея 2021 года - Главред)", - написал Арестович.
Затем блогер поинтересовался у своей аудитории, мол, у кого большее преимущество - "у нас, или у них".
Кто такой Арестович
После увольнения из Офиса президента Алексей Арестович, до того дававший исключительно оптимистические "прогнозы" с фронта, вдруг сменил риторику и начал "подпевать" российским пропагандистам. Например, постоянно жалуется на преследования из-за русского языка.
В своих высказываниях блогер нередко делает акцент на неминуемом поражении Украины в случае продолжения боевых действий. Сейчас Арестович находится за границей - и уже оттуда раздает советы и "учит" жизни граждан Украины, критикуя при этом действующее правительство.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, намекнул на связи Арестовича с российскими спецслужбами.
В Украине против Арестовича открыто сразу несколько уголовных дел. Именно поэтому, по мнению нардепа Натальи Пипы, тот не хочет возвращаться в Украину.
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