Арестович пошел во все тяжкие: похвалил Путина и попытался унизить украинцев

Арестовичу понравилась организация "прямой линии" Путина. В представлении экс-советника ОП кремлевскому главе задавали "неудобные вопросы".

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Арестович продолжает заигрывать с пророссийской аудиторией / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Сбежавший за границу экс-советник ОП, а ныне популярный блогер Алексей Арестович снова оказался в центре внимания пользователей сети, когда опубликовал для своей 300-тысячной аудитории пост с похвалой российского диктатора Путина.

Арестович не прошел мимо "прямой линии" Путина, которую кремлевский глава дал 14 декабря, и похвалил организацию мероприятия.

При этом блогеру удалось в одном посту совместить лестное замечание подходу Кремля к "желто-синему" фону, который он почему-то связал с Украиной, и критику украинцев, которые, по мнению Арестовича, "сожгли" бы Зеленского, если бы он так же само выступил перед аудиторией на фоне российского флага.

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/ Фото: скриншот

Затем блогер снова обрушился на украинцев, которые обзывают оккупантов некрасивыми словами.

"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и ор***. На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в "…не смотри наверх" (название фильма-политической сатиры Адама Мак-Кея 2021 года - Главред)", - написал Арестович.

Затем блогер поинтересовался у своей аудитории, мол, у кого большее преимущество - "у нас, или у них".

Кто такой Арестович

После увольнения из Офиса президента Алексей Арестович, до того дававший исключительно оптимистические "прогнозы" с фронта, вдруг сменил риторику и начал "подпевать" российским пропагандистам. Например, постоянно жалуется на преследования из-за русского языка.

В своих высказываниях блогер нередко делает акцент на неминуемом поражении Украины в случае продолжения боевых действий. Сейчас Арестович находится за границей - и уже оттуда раздает советы и "учит" жизни граждан Украины, критикуя при этом действующее правительство.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, намекнул на связи Арестовича с российскими спецслужбами.

В Украине против Арестовича открыто сразу несколько уголовных дел. Именно поэтому, по мнению нардепа Натальи Пипы, тот не хочет возвращаться в Украину.

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