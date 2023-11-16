Арестович "влип": против него открыли уголовное дело

Нардеп Наталья Пипа намекнула на то, что бывший советник ОП не захочет из-за этого возвращаться в Украину.

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Против Арестовича открыли уголовное дело / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Facebook/Наталья Пипа

Против скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича открыли уголовное производство. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат Наталья Пипа со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Она намекнула на то, что Арестович не захочет возвращаться в Украину.

"На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения "разведчика" в Украину", - написала Пипа.

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Скандал с Арестовичем

2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

26 октября стало известно о том, что нардепы массово подали заявление в полицию на Арестовича. Бывшего советника ОП обвиняют в ложном сообщении суда о совершении уголовного преступления.

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