Арестович дал за границей интервью росСМИ и собрался уйти в оппозиционеры

Алексей Арестович говорит, что ему вероятно, "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы".

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Арестович собрался делать оппозиционную партию имени себя / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прямо объявил о том, что находится за границей, в Украину не желает пока возвращаться планирует основать собственный политический проект ‒ партию имени себя. Об этом заявил в интервью российскому изданию "Медуза".

"Нет, конечно [Арестович находится не в Украине ‒ Главред]. У меня ряд международных форумов, на которых я ключевой спикер. То есть у меня есть формальный повод находиться за границей. Но, как вы понимаете, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это отнюдь не способствует возвращению. Поэтому боюсь, что, возможно, мне придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы. Все это легко квалифицируется как прямое политическое преследование. Ну значит, сыграем в эту игру отсюда, из-за границы", ‒ сказал он.

Помимо недавно озвученных президентских амбиций, Арестович говорит, что намеревается создат и личную партию

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"[Будет - Главред] партия Арестовича". У нас в Украине только именные партии работают. Есть бренд, на него и будем работать", ‒ сказал он.

Скандал с Арестовичем

2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

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