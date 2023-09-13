Взялся за Пипу: Арестович написал в ГБР заявление на нардепку, которая во Львове скандалила из-за цоя

Теперь ГБР по заявлению Арестовича должно проверить, не было ли в действиях нардепки Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

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Печерский райсуд по заявлению Арестовича обязал ГБР открыть дело против нардепки Пипы / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Печерский районный суд столицы Украины обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство против народной депутатки Натальи Пипы. Причем заявление туда написал Алексей Арестович, которого сильно возмутил конфликт женщины с подростком из Одессы, который пел на улице во Львове песни советского рок-музыканта и лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Как отрапортовал Арестович – он считает, что Пипа, воспользовавшись служебным положением, "обеспечила что-то очень похожее на издевательство над несовершеннолетним". Также парня после инцидента заставили просить прощения на камеру.

Теперь ГБР должен проверить, не было ли в действиях нардепа признаков разжигания межнациональной розни.

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Скандал с песнями Цоя во Львове

Суть изначального конфликта такова. 2 июня народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа опубликовала в соцсетях видео спора с молодым человеком. Как она объяснила, парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь российские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

4 июня Алексей Арестович опубликовал видеообращение, в котором вступился за одессита. По его мнению, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни — часть его личности и самоидентификации.

Интересно, что позже Госагентство по искусству разъяснило, что Цой не был гражданином российской федерации и не включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, а следовательно петь его песни публично не запрещено.

Но Арестович на этом не успокоился и опубликовал на своей странице в Twitter весьма гневный пост, полный оскорблений "патриотического сообщества".

Причем ближе к концу поста он настолько вошел в раж, что начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

"Я никогда не говорил о маленькой украинской культуре (а то, что вы это подхватили - лишний раз показывает качество дерьма, которое вы держите в своих головах вместо мозгов), но лучшего аргумента в пользу этого тезиса, чем ваше собственное поведение, не существует. Жалкий набор подмен, трусости, нищих психологических защит вроде подмен и обесценивания. Нет, дяди и тети, это не "европейская культура", это психиатрия. И лучший вклад в сокровищницу украинской культуры было бы собрать вас вместе и сослать в школу для дефективных подростков. На лечение. Чем и займемся", − подытожил он.

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