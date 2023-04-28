Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФ

Америка ввела санкции против КСИРа и ФСБ РФ, которых США обвиняют в неправомерных задержаниях и удерживании в заложниках американцев.

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США ввели новые санкции против РФ / Коллаж фото Офис президента, ua.depositphotos.com

США ввели новые санкции против Ирана и РФ. Они были введены против организаций, которые, по мнению Америки, ответственны за неправомерное задержание или удерживание в заложниках американцев. Об этом сообщает CNN.

Известно, что под санкции попали разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, а также Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Америка обвиняет ФСБ РФ в аресте журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют якобы в шпионаже. Также РФ удерживает бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана. Его также в РФ подозревают в "шпионаже".

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"Мы показываем, что неприемлемо прибегать к этому мерзкому поведению использования людей как пешек, как разменной монеты, не платя последствий, и это часть последствий", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Что касается Ирана, то США возмущены тем, что власти удерживают американцев Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбазтрея. Они находятся в тюрьме Эвин, которая известна своим пытками.

Отмечается, что эти санкции обещают снять сразу после того, как Иран и РФ освободят этих американских граждан. Однако пока неизвестно, о каких именно ограничениях идет речь.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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