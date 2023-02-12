Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 лет

СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Владимир Зеленский, Владимир Путин / Офис президента Украины, сайт Кремля

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух сотен лиц, связанных с Российской Федерацией.

Соответствующий указ №75 Зеленский подписал сегодня.

Сообщается, что контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова.

Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Таким образом, президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Санкции СНБО

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.

Под ограничения попали 200 российских компаний. В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

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