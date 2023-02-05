Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБО

Страна-агрессор – единственное государство в мире, которое обстреливает атомные станции и использует АЭС в качестве прикрытия для обстрелов, сказал президент.

Санкции Россия / depositphotos.com

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.

Под ограничения попали 200 российских компаний. В том числе, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и ее филиалы. На сайте Офиса президента уже опубликован Указ №57/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет.

Речь идет о российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ее дочерних компаниях, ряде институтов и научно-исследовательских центров, заводов и российском акционерном обществе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Среди ограничений:

блокировка активов,

запрет на любые торговые операции,

аннулирование лицензий и прочее.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор – единственное государство в мире, которое обстреливает атомные станции и использует АЭС в качестве прикрытия для обстрелов.

По словам президента, российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины.

"Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", – заявил гарант.

Глобальное заседание СНБО

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

Заседание проходило с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу.

Зеленский также заявил, что поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация государства продолжалась, и чтобы при любых внешних условиях удавалось обеспечивать Украине безопасность и лидерство.

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