"Планирует сделать в феврале": Зеленский предупредил украинцев о коварном плане Путина

Президент Зеленский отметил, что сейчас очень тяжело в Донецкой области, поскольку там идут ожесточенные бои.

Владимир Зеленский, ВСУ / president.gov.ua, 93 ОМБр Холодный Яр,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует сделать в феврале что-то символическое.

По его словам, у Украины нет другой альтернативы, чем защититься и победить.

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень тяжело в Донецкой области, поскольку там идут ожесточенные бои.

"Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это трудное время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", - заявил глава государства.

Санкции против России

Также Владимир Зеленский заявил, что 5 февраля утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Согласно документу, санкции, в частности, вводят против:

"Росатома";

акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";

акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";

общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";

общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";

автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";

акционерного общества "Русатом Хэлскеа";

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупанты РФ готовятся максимально обострить ситуацию на войне России против Украины. Как полагает чиновник, к 24 февраля, годовщине полномасштабного нападения, россияне будут пытаться показать своему населению якобы "победы".

Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия мобилизовала уже 500 тысяч человек. Министр не исключил наступления захватчиков к 24 февраля. По его мнению, оккупанты могут наступать на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Путин может пойти в наступление на Украину в марте-апреле. Согласно его точке зрения, Москва будет добиваться уже не "победы", а улучшения положения своих войск на поле боя. Кремль попытается продвинуть "переговоры", которые хотел бы организовать в мае.

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