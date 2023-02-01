РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих 'победах' на годовщину вторжения - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас у россиян есть большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.

На годовщину вторжения РФ хочет отчитаться о своих "победах" на войне, поэтому готовится к эскалации / УНИАН

На годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Эта страна безумная, я уже давно понял, что они там все сошли с ума. Для россиян какие-то даты являются выдающимися. Вы знаете, что ближайшие три недели – это дата 24 февраля, когда они начали эту бессмысленную активную войну против нашего народа", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на эту годовщину захватчикам надо о чем-то отчитываться перед населением, чтобы привлекать еще больше людей в армию. Поэтому сейчас у россиян есть большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.

"Именно об этом мы говорим с учетом того, что они то к столетию создания СССР, 22 декабря, собирались что-то делать, то к дате Путина на 7 октября собирались что-то делать. У них постоянно есть даты, которые являются для них выдающимися. Но даты проходят, а решения тех вопросов, которые они хотели бы решить, нет", - отметил он.

Данилов отметил, что, по информации разведок, есть понимание, что оккупанты будут готовиться к обострению.

"Хватит ли у них сил? Я могу сказать, что та 321 тысяча, которую они призвали, уже на фронте и наши военные их перемалывают, часть сейчас на полигонах. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?"- подчеркнул терорист Гиркин.

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