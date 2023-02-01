glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих "победах" на годовщину вторжения - Данилов

1 февраля 2023, 21:27
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас у россиян есть большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.
РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих 'победах' на годовщину вторжения - Данилов
На годовщину вторжения РФ хочет отчитаться о своих "победах" на войне, поэтому готовится к эскалации / УНИАН

На годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Эта страна безумная, я уже давно понял, что они там все сошли с ума. Для россиян какие-то даты являются выдающимися. Вы знаете, что ближайшие три недели – это дата 24 февраля, когда они начали эту бессмысленную активную войну против нашего народа", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на эту годовщину захватчикам надо о чем-то отчитываться перед населением, чтобы привлекать еще больше людей в армию. Поэтому сейчас у россиян есть большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.

"Именно об этом мы говорим с учетом того, что они то к столетию создания СССР, 22 декабря, собирались что-то делать, то к дате Путина на 7 октября собирались что-то делать. У них постоянно есть даты, которые являются для них выдающимися. Но даты проходят, а решения тех вопросов, которые они хотели бы решить, нет", - отметил он.

Данилов отметил, что, по информации разведок, есть понимание, что оккупанты будут готовиться к обострению.

"Хватит ли у них сил? Я могу сказать, что та 321 тысяча, которую они призвали, уже на фронте и наши военные их перемалывают, часть сейчас на полигонах. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?"- подчеркнул терорист Гиркин.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:33

Британия "потерялась" в позиции по истребителям F-16 для Украины

21:27

РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих "победах" на годовщину вторжения - ДаниловВидео

21:15

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

21:09

Перекисшая квашення капуста: 4 неожиданных способа вернуть к жизни любимое блюдо

20:53

Грузия призвала после победы Украины вернуть ей Абхазию и Южную Осетию: Данилов ответил ТбилисиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:38

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

20:36

"Обескровим вражескую группировку": Жданов назвал оружие, которое кардинально повлияет на ход войныВидео

20:33

Ракеты с дальностью 150 км для HIMARS поставят Украине: США объявят о решении 3 февраля – WSJВидео

19:18

Угледар лично для Шойгу имеет такое значение, как Соледар для Пригожинамнение

Реклама
19:04

Сыновья Памелы Андерсон, как на ее карьеру повлияло интимное видео с их отцомВидео

19:00

"Сильно сдал назад": Гудков заявил, что Путин стремительно теряет авторитет среди российских элитВидео

18:39

"Подал ему знак "Давай, милый, подходи"": Данилко рассказал о встрече с диктатором ПутинымВидео

18:33

"Что ты с собой творишь?": Киркоров опозорился странным нарядом и привел россиян в шокВидео

18:30

Путин цинично пожаловался на Украину: обвинил в "обстрелах" и просит "помощи" у ведомства ШойгуВидео

18:10

"Меня не приглашали": Зеленский удивил заявлением о новой встрече с БайденомВидео

18:05

"Сохраните время, деньги и жизни": Джонсон призвал Запад немедленно дать Украине необходимое оружиеВидео

18:01

Кислая "Тринити": жена Джастина Бибера похвасталась худосочными ножками в лаковых микрошортах

17:45

"Привет с неба": ВСУ атаковали позиции России и ликвидировали огромную часть оккупантовВидео

17:44

"Нет никаких табу": Франция готова обсуждать поставки Украине истребителей F-16 – PoliticoВидео

17:33

Мобилизация в военное время: ограниченно пригодных могут забрать в армиюВидео

Реклама
17:28

В Украине наметет сугробы снега: синоптики назвали даты разгула стихииВидео

17:24

Князь тьмы покидает сцену: Оззи Осборн сделал заявление о завершении деятельности

17:17

Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

17:00

Предатель-актер Батурин требует, чтобы не поддержавшие нападение РФ, ехали лечить оккупантов в армию

16:57

"Про подобное часто пишут": "Холостяк" Добрынин рассказал, изменял ли жене

16:53

Эксперт назвал вероятные направления и сроки масштабного наступления РФВидео

16:52

Еще один шаг на пути к НАТО: Польша попросит Альянс дать Украине гарантии безопасностиВидео

16:38

Алека Болдуина обвинили в убийствеВидео

16:26

"Будут рвать друг друга зубами, оружием": после поражения в войне в РФ начнется хаос – политологВидео

16:13

Не только, когда кайфуют: почему на самом деле мурлычут кошки

15:59

Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

15:56

США могут одобрить поставки F-16 Украине: в Пентагоне возмутились заявлению Байдена – WPВидео

15:52

Удар по коррупции и предателям: в СБУ назвали причину массовых обысковВидео

15:40

Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всехВидео

15:24

"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"Видео

15:17

Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФВидео

15:09

Три квартиры на $1 млн, дом и "список желаний": ГБР провела обыски у начальницы налоговой КиеваВидео

15:06

Снежана Онопко раскинула ноги на кожаном диване в леопардовом мини

14:41

Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации каратеВидео

14:22

Насиловали девушек на "пьяных вечеринках" и публиковали видео: в Киеве разоблачили группу мужчин

Реклама
14:22

В Украине уволено все руководство таможни - нардеп ГончаренкоВидео

13:59

Заменили на артиста, который против войны: российскому пианисту отменили концерты в ВенеВидео

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывалаВидео

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

12:39

"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять