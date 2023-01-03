Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

Российских войск может быть больше, чем 200 тысяч – однако, оккупанты будут плохо вооружены и обучены, считает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Оккупанты России снова будут пытаться захватить Харьков - генерал ВСУ / Коллаж Соцсети, Минобороны РФ

Оккупационные войска России снова пойдут на Харьков, как только промерзнет земля. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отбивать атаку. Об этом заявил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник.

В интервью Nos.nl он рассказал о том, что ожидает нового наступления армии агрессора РФ на Харьков, как только промерзнет почва. Враг использует силы плохо подготовленных мобилизованных лиц.

По словам Мельника, группы из 10-20 российских оккупантов уже пересекают границу для реализации задач по разведке и диверсиям.

Военный считает, что как 24 февраля 2022 года, российские оккупанты попытаются отрезать Харьков от Киева. Задача – не позволить ВСУ на Донбассе продвинуться на запад для того, чтобы помочь войскам в столице.

Кроме того, как полагает генерал, оккупанты будут атаковать в сторону Ровно для пресечения поставок оружия Украине от Запада.

Также он предполагает, что россияне могут задействовать более 200 тысяч войск. При этом силы захватчиков будут плохо вооружены и подготовлены.

"Не сомневаюсь, что россияне снова пойдут на Харьков большими силами неподготовленной армии мобилизованных солдат. Но, как говорил генерал Залужный, нам придется убить их всех", - подчеркнул начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем Telegram-канале.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что страна-оккупант РФ в период с конца января или в марте 2023 года может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач.

До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "мы возьмём" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?" - подчеркнул террорист Гиркин.

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