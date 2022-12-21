"Кто будет Киев брать?": Гиркин высмеял планы оккупантов по Одессе, Николаеве и Харькову

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял мечты пропагандистов по захвату Харькова, Одессы и Николаева.
По его сломам, о Херсоне пропагандисты уже забыли.
"Обратите внимание: вопрос об освобождении Херсона господин Константинов (известный своими полководческими талантами и, особенно, выдающейся храбростью) плавно обошел. И правда - а что его брать второй раз, если один раз там уже были?"До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов". Ну а далее - понятное дело - Киев. До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "мы возьмём" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?", - издевательски написал Гиркин.
Напомним, Владимир Зеленский действительно приезжал в город Бахмут, что на Донетчине, с неанонсированным визитом. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.
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