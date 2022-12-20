"То он может и Россией ездить": у россиян вспыхнула истерика из-за визита Зеленского в Бахмут

Россияне признают смелость украинского президента, который уже не впервые посещает "горячую точку" на фронте, в то же время начинают понимать, что Путин – трус.

У россиян вспыхнула истерика из-за визита Зеленского в Бахмут/ Офис президента Украины, сайт Кремля

У россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

В то время, когда российский диктатор Владимир Путин прячется в своем бункере в РФ, а некоторые представители военной верхушки РФ, такие как министр обороны России Сергей Шойгу, не доезжают до фронта за десятки километров, Зеленский посещает уже не первую "горячую точку" на фронте.

На это сразу же отреагировали россияне в соцсетях, у которых началась истерика из-за такого контраста между президентом Украины и их диктатором.

Пользователи в сети признали смелость Зеленского и одновременно начали высмеивать Путина, который лишь обещает, якобы "когда-то посетит Донбасс".

В общем, россияне писали следующее:

"Да он может и по России спокойно ездить, никто ничего не сделает",

"Кто альфач?",

"Альфа... Но не наш",

"Как там дела у оркестра",

"Стерпим",

"Альфа, а где наш куколд?",

"Ну, ударьте [неценз.] по Бахмуту, пожалуйста".

Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 20 декабря, приезжал с неанонсированным визитом в город Бахмут Донецкой области. Там он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Оккупанты штурмуют Бахмут

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Донбасс. Они бросают туда основные свои силы. Россия хочет, чтобы ее армия прорвала линию обороны украинских защитников и смогла пройти глубоко в тыл. Ежесуточно оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Бахмута. Именно это направление является наиболее "горячим" на фронте.

Ранее сообщалось, что российским оккупантам, вероятно, нужно захватить Бахмут, чтобы уменьшить огненное давление в тылу ОРДО. Такое мнение высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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