"Ситуация критическая": 80% Киевской области до сих пор остается без света

Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

80% Киевской области до сих пор остаются без света/ УНИАН

В Киевской области ситуация с электроснабжением до сих пор остается критической. Продолжается восстановление энергопитания после обстрелов со стороны российских оккупантов. Однако 80% области до сих пор остаются без света.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram. Он подчеркнул, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ возрастает.

"Ситуация с электроснабжением остается критической. В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин", – отмечает Кулеба.

Он подчеркнул, что приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", – написал Кулеба и призвал граждан с пониманием относиться к ситуации.

РФ атаковала Киев дронами-камикадзе

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве мощные взрывы прогремели около 04:28 часов утра, а также около пяти часов утра.

Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в результате атаки дронами по Киеву 19 декабря были повреждения объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

После атаки оккупантов "шахедами" в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не работают.

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате российской атаки дронами-камикадзе в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По состоянию на вечер 19 декабря лишь у около 20% населения города был свет в домах.

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