"Фашисты. Вас нужно судить": футболистка сборной РФ обматерила Путина и Лукашенко

Она подчеркнула, что оба диктатора устроили геноцид.

Футболистка сборной РФ Надежда Карпова обматерила на Путина и Лукашенко/ сайт Кремля, Instagram

Футболистка сборной России Надежда Карпова, играющая также в испанском "Эспаньоле", набросилась с обвинениями на диктатора РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Спортсменка назвала их фашистами и подчеркнула, что они устроили геноцид.

Об этом она написала в своем Instagram. Россиянка таким образом отреагировала на комментарий Лукашенко о том, что они с Путиным оба "соагрессоры".

Она выразила надежду в том, что оба диктатора окажутся на скамье подсудимых.

"Вы – уй*бки! Вы – мрази, вы-те, кто устроил геноцид. Вы – те, кого нужно судить. Вы не просто "токсичны", вы – йоб*ни фашисты, которым давно нет места в современном мире. И, я надеюсь, вы получите по заслугам. Потому что добро всегда побеждает зло. Нах** Путина! Нах** войну!" – написала Надежда.

Ранее Карпова уже выступала против российского диктатора Путина. Спортсменка резко отреагировала на объявленную российским диктатором частичную мобилизацию в России. Тогда она призвала россиян игнорировать мобилизацию и не идти в военкоматы, ведь дальше их отправят убивать мирных украинцев.

Напомним, у России случилась истерика. Знаменитая гимнастка и двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике россиянка Анастасия Симакова покинула Россию. Как оказалось, Симакова будет выступать за сборную Германии.

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