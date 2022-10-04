"У нас нет проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной РФ разнесла Путина

Футболистка сборной РФ Надежда Карпова разнесла Путина/ instagram.com/karpichito

Российская футболистка Надежда Карпова, играющая за сборную России и испанский клуб "Эспаньол", жестко раскритиковала президента РФ Владимира Путина.

Спортсменка резко отреагировала на объявленную российским диктатором частичную мобилизацию в России. Свою реакцию она обнародовала в сториз в Instagram, комментируя выступление Путина на митинге-концерте на Красной площади в Москве по случаю попытки аннексии Россией украинских территорий.

27-летняя спортсменка откровенно призвала россиян игнорировать мобилизацию и не ходить в военкоматы, ведь дальше их отправят совершать преступления – убивать мирных украинцев.

Также футболистка назвала Путина старым чертом и подчеркнула, что в РФ нет больше проблем, кроме него.

"Вы до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь? Пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы. Это не просто "позовут – пойду". Вас отправят на преступление. В Украине такие же люди, как мы. И вы поедете убивать их? Нет у нас никаких проблем, кроме этого старого черта. Задолбал [неценз.]", – написала Карпова.

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Ранее сообщалось, что бывший полузащитник Динамо и сборной России по футболу Сергей Гришин получил повестку из военкомата. Он испугался и заявил, что не знает как ему поступить и стоит ли идти в военкомат.

Также ранее скандальный российский футболист Артем Дзюба, перебравшийся в Турцию, высказался о мобилизации в РФ. Дзюба крайне недоволен российскими мужчинами, которые пытаются избежать мобилизации на родине. Российские болельщики высмеяли такое сообщение своего соотечественника, который сидит в Турции.

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