Известный боец ММА сбежал из России после получения повестки

Боец ММА Мариф Пираев сбежал из России после получения повестки / Facebook / Мариф Пираев

Российский боец ММА (смешанных единоборств) Мариф Пираев сбежал из России после того, как ему вручили повестку в военкомате. 29-летний спортсмен не захотел умирать за путинский режим. Об этом заявил его коллега Шамиль Галимов, сообщает Чемпионат.

Известно, что Пираев является уроженцем Дагестана.

"Марифу пришла повестка, он в ужасе бежал из России", - заявил Галимов.

Известно, что на счету Марифа Пираева 27 побед, четыре поражения и одна ничья. Его последний бой состоялся всего два дня назад в Сочи. Там он по решению судей победил казахстанца Куата Хамитова.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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